«Молот» покинули основной вратарь и ведущий нападающий

Кудашев защищал ворота «Молота» на протяжении двух сезонов, суммарно проведя за «Молот» 73 матча, восемь раз отыграв «на ноль», а также неоднократно признавался лучшим игроком дня, лучшим вратарем недели и лучшим вратарем месяца в Olimpbet ВХЛ.