«Молот» покинули основной вратарь и ведущий нападающий

Согласно заявлению пресс-службы пермского хоккейного клуба, голкипер теперь будет защищать цвета пензенского «Дизеля».
Кудашев защищал ворота «Молота» на протяжении двух сезонов, суммарно проведя за «Молот» 73 матча, восемь раз отыграв «на ноль», а также неоднократно признавался лучшим игроком дня, лучшим вратарем недели и лучшим вратарем месяца в Olimpbet ВХЛ.
Кроме того, нападающий Егор Манин принял решение продолжить карьеру в системе омского «Авангарда». Нападающий сыграл 53 матча за «Молот» и набрал 37 (21+16) очков при показателе полезности «+21».
«Манин — талантливый крайний нападающий с хорошей школой и высоким уровнем самоотдачи на льду. Способен укрепить обойму 3−4 звеньев первой команды». — сказал генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.