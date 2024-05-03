В Красноярске приступили к ремонту улицы на правом берегу города

В Красноярске также продолжается ремонт улиц Копылова, Октябрьской и Северного шоссе. На улице Копылова на участке от Робеспьера до улицы Академика Киренского заканчиваются работы по замене бортовых камней и в ближайшее время начнётся укладка асфальтобетона. На Октябрьской продолжаются работы по замене бордюров, а на Северном шоссе демонтируют асфальт и бортовые камни.