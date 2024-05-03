В Красноярске приступили к ремонту улицы на правом берегу города

В Красноярске приступили к ремонту улицы Волгоградская. Об этом рассказали в городской администрации.
Улицу Волгоградская будут ремонтировать на участке от улицы Корнетова до улицы Московская. Ещё будет отремонтирован участок от дома по адресу Корнетова, 13. Общая протяжённость — полтора километра, ремонтировать планируется только проезжую часть и локально менять бортовые камни.
С утра 2 мая спецтехника работает на улице Волгоградская, а рабочие демонтируют старый асфальт. Перед подрядчиком стоит задача привести участок в порядок до середины июля. Ремонт будет вестись без полных перекрытий с ограничением движения по полосам.
В Красноярске также продолжается ремонт улиц Копылова, Октябрьской и Северного шоссе. На улице Копылова на участке от Робеспьера до улицы Академика Киренского заканчиваются работы по замене бортовых камней и в ближайшее время начнётся укладка асфальтобетона. На Октябрьской продолжаются работы по замене бордюров, а на Северном шоссе демонтируют асфальт и бортовые камни.
За сезон дорожных работ 2024 года в Красноярске собираются привести в порядок 92,9 километра городских дорог.