Снова снег: Синоптик Колесов пообещал похолодание в Петербурге на вторые майские выходные

Погода в Петербурге очень любит меняться. Причем перемены в последние несколько недель очень полярные — то жара в +20 градусов, то снег валит. И казалось бы, весна полностью вошла в свои права. Но это лишь на первый взгляд. Да, первые майские выходные в Северной столице выдались довольно теплыми, но вот вторые такими не будут. Впереди город ждет похолодание, которое не обойдется без снега. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.