Снова снег: Синоптик Колесов пообещал похолодание в Петербурге на вторые майские выходные

Погода в Петербурге очень любит меняться. Причем перемены в последние несколько недель очень полярные — то жара в +20 градусов, то снег валит. И казалось бы, весна полностью вошла в свои права. Но это лишь на первый взгляд. Да, первые майские выходные в Северной столице выдались довольно теплыми, но вот вторые такими не будут. Впереди город ждет похолодание, которое не обойдется без снега. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
— Погрелись мы на первые майские праздники, а на вторые выходные будем согреваться. Начавшееся похолодание принесет к нам осадки в виде небольшого снега, это перспективы на 7, 8 и 9 мая, — указал синоптик.
При этом первые снежинки пройдут по территории Ленобласти уже завтра, 3 мая. А в дальнейшем на погоду в регионе будут оказывать циклоны с Баренцева и Карского морей. И хотя в других частях Северо-Запада они уже опустили температуру в отрицательные значения, в Петербурге они оставят столбик термометра в районе +8 градусов.
— Так что те, кто переживал о том, что в домах в эти дни было очень жарко и пора отключать отопление, оказались не правы. Оно нам еще пригодится, — резюмировал синоптик.