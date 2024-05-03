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В Ростове 3 мая ожидается солнечная погода

Температура воздуха нагреется до 23.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 64% 757 мм рт. ст. +20°

По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице в пятницу, 3 мая, ожидается солнечная погода без дождей. Температура воздуха днем нагреется до 23, а ночью опустится до 11. Ветер усилится до 5 м/с.

А в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами — туман. Ветер усилится до 5−10 м/с, местами порывы до 12−14 м/с. Температура воздуха днём составит 15… 20, по югу — до 24. Ночью температура опустится до 8… 13, местами до 3.

Кроме того, высокая пожароопасность (4 класс) ожидается в северо-западных, северо-восточных, центральных районах и Приазовье. Местами в Приазовье, а также в северо-восточных, северо-западных, центральных и южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).