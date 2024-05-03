В Ростове 3 мая ожидается солнечная погода

А в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами — туман. Ветер усилится до 5−10 м/с, местами порывы до 12−14 м/с. Температура воздуха днём составит 15… 20, по югу — до 24. Ночью температура опустится до 8… 13, местами до 3.