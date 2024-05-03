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«Даже кондишка есть»: новый транспорт восхитил жителей Владивостока

Скоро новинка выйдет на городской маршрут.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивосток доставили первый современный троллейбус. Новый общественный транспорт оснащен системой кондиционирования и отопления салона, удобными креслами, видеонаблюдением и USB-зарядками. Фото троллейбуса опубликовал Telegram-канал «vkratce_vld» (18+).

Транспорт работает как от контактной сети, так и от тяговых батарей. Предполагается, что маршрут троллейбуса будет проходить до микрорайона Снеговая Падь.

Жители города оценили новинку в комментариях:

«Даже кондишка есть»;

«А почему всего один?»;

«Когда уже можно прокатиться?».