Выходные в Воронеже: пасхальные мастер-классы и шоу у фонтана

ПАСХАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ.
4 мая в музее-квартире Марии Мордасовой пройдут мастер-классы «Пасхальная открытка». В ходе занятия участники узнают о пасхальных традициях, какие народные обряды были приурочены к этому празднику в России, а также об отличиях символики этого праздника у разных христианских народов. И с помощью простых приемов и материалов (бумага, краски, клей) смастерят красивые открытки. Прозвучат тематические стихотворения известных русских поэтов. 6+
ПАСХАЛЬНЫЕ СКАЗКИ.
В дворцовом комплексе Ольденбургских 5 мая детям о пасхальных традициях расскажет музейная программа «Сказки у камина». У нас на Пасху все в церковь ходят, куличи да яйца святят, друг с другом христосуются. А в землях аглицких-то по-другому все, там еще и зверек особый имеется, Кроликом Пасхальным его называют. Он весь год яйца к Пасхе готовит да раскрашивает, а потом их детям на Пасху и дарит. И вот, решила наша принцесса Ольденбургская пригласить Кролика Пасхального в Рамонь… В Доме с ризалитами, начало в 10.30 и 15.30, 4+
ПЕСНИ О ВОЙНЕ.
4 мая в библиотеке имени Никитина пройдет бесплатный концерт клуба любителей гитарной музыки «Дорогами войны», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В программе прозвучат популярные песни военных лет. Иван Торговкин сыграет песни «В землянке» и «Впереди была целая жизнь», Александр Иваньшин — песни «Пора в путь-дорогу», «Темная ночь», «Случайный вальс». Алексей Новосельцев исполнит свои песни «Тишина», «Огонь войны», «Обыкновенный русский человек», «Веселый репортер» и «Вовка-футболист», а Константин Ефанов — «Баллада о без вести пропавшем», «Песня о звездах», а также авторские песни военной тематики. Начало в 15.00, вход свободный (6+).
ШОУ У ФОНТАНА.
В выходные на Советской площади можно насладиться гармонией музыки и водной феерии в шоу музыкальных фонтанов. 4 и 5 мая в 18.00. Вход свободный, 0+
ТЕАТРЫ.
В театре оперы и балета 4 мая в 18.00 и 5 мая в 12.00 оперетта в 2-х действиях «Севастопольский вальс» (6+).
В Камерном театре 4 мая в 14.30 в театральном клубе в рамках юбилейного проекта «Видеоантология. Архив Камерного» покажут спектакль Михаила Бычкова «Одноклассники» по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека «Наш класс». Он был поставлен в 2018 году, но демонстрировался всего несколько раз, потому что это был дипломный спектакль студентов мастерской Михаила Бычкова в институте искусств, они разъехались, и постановка не вошла в репертуар, хотя очень сильная. Пьеса про жестокость поляков к своим землякам-евреям в годы войны. Она наделала много шума в Польше и была под угрозой запрета. 16+
В 18.00 4 мая в Камерном танцевальный спектакль «Легкость бытия» (16+), а в 20.00 — постановка по Чехову «Смирнов, Попов и Балалайкин» (16+). 5 мая в 18.00 — «Вишневый сад» (16+).