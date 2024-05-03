Выходные в Воронеже: пасхальные мастер-классы и шоу у фонтана

В дворцовом комплексе Ольденбургских 5 мая детям о пасхальных традициях расскажет музейная программа «Сказки у камина». У нас на Пасху все в церковь ходят, куличи да яйца святят, друг с другом христосуются. А в землях аглицких-то по-другому все, там еще и зверек особый имеется, Кроликом Пасхальным его называют. Он весь год яйца к Пасхе готовит да раскрашивает, а потом их детям на Пасху и дарит. И вот, решила наша принцесса Ольденбургская пригласить Кролика Пасхального в Рамонь… В Доме с ризалитами, начало в 10.30 и 15.30, 4+