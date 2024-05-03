Население идет на убыль

Смертность во всех регионах Черноземья снизилась в 2023 году, следует из опубликованных данных Росстата по итогам января-декабря прошлого года. Всего в Черноземье умерло 110 009 человек, тогда как в 2022 году — 120 685. Разница составила 8,8%, или 10 676. В среднем коэффициент смертности упал на 7,9%.