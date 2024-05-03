Население идет на убыль

Смертность во всех регионах Черноземья снизилась в 2023 году, следует из опубликованных данных Росстата по итогам января-декабря прошлого года. Всего в Черноземье умерло 110 009 человек, тогда как в 2022 году — 120 685. Разница составила 8,8%, или 10 676. В среднем коэффициент смертности упал на 7,9%.
Наибольшее снижение фиксируется в Курской области — на 13%, или на 2 302 человека, с 17 717 до 15 415. Показатель по числу умерших на тысячу населения составил 14,5 против 16,5, он упал на 12,1%.
В Орловской области скончалось на 10,9%, или на 1 330 человек меньше: 10 917 вместо 12 247. На тысячу человек умерло 15,7 против 17,3 — на 9,2% меньше.
В остальных регионах показатели упали менее чем на 10%.
В Тамбовской области снижение составило 9,6%: в 2023 году умерли 14 789, годом ранее — 16 358, разница — 1 569. На тысячу населения скончались на 8,3% меньше: 15,4 против 16,8.
В Белгородской области всего скончалось на 7,3%, или 1 591 человека, меньше. В прошлом году умерли 20 163, в позапрошлом — 21 754. На тысячу населения умерло на 5,6% меньше — 13,4 против 14,2.
Наименьшая смертность зафиксирована в Липецкой области. В регионе скончался 16 141 человек, тогда как годом ранее — 17 243. Разница составила 6,4%, или 1 102 человека. На тысячу населения умерло на 5,3% меньше — 14,4 против 15,2.
Вместе со смертностью в 2023 году в Черноземье сократилась и рождаемость. Всего в регионах родилось 52 866 человек, тогда как годом ранее — 55 882. Разница составила 5,4%, или 3 016 человек. В среднем коэффициент рождаемости в шести областях упал на 4,4%.
Наибольшее снижение зафиксировано в Белгородской области. Родилось на 7,9%, или на 861 ребенка, меньше, чем годом ранее: 10 024 против 10 885. На тысячу населения пришлось 6,6 рождения, показатель снизился на 7% с 7,1.
В Орловской области число родившихся сократилось на 6,9%, или 343 ребенка, — с 4 793 до 4 630. На тысячу населения также было 6,6 рождения, показатель упал на 5,7% с 7.
В Курской области родилось на 5,8%, или на 468 человек, меньше: 7 551 вместо 8 109. На тысячу населения снижение составило 5,3%: 7,1 против 7,5.
В Тамбовской области родилось на 4,1%, или на 271 ребенка, меньше: 6 315 против 6 586. На тысячу человек пришлось 6,6 рождения против 6,8 — на 2,9% ниже.
Наименьшее снижение отмечается в Липецкой области. Здесь родилось 7 922 человека против 8 147 — сокращение на 2,8%, или на 225. На тысячу населения показатель сократилась на 1,4% — с 7,2 до 7,1.
В абсолютном выражении естественная убыль населения в 2023 году в Черноземье составила 57 143 человека, что на 7,3% меньше, чем годом ранее (64 803). Ее наибольшие темпы наблюдались в Орловской области: 9,1 человека на тысячу населения (10,3 в 2022 году), смертность превысила рождаемость на 6 287 человек (7 274).
В Тамбовской области естественная убыль населения составила 8,8 человека на тысячу населения (10) и достигла 8 474 человека (9 772).
В трех регионах показатель на тысячу населения примерно одинаков. В Курской области убыль составила 7,4 (9), смертность превысила рождаемость на 7 864 человека (9 698), в Липецкой области — 7,3 (8), или 8 219 человек (9 096), в Воронежской области — 7,1 (7,9), или 16 160 (18 094).
В Белгородской области убыль равна 6,8 на тысячу населения (7,1), смертность превысила рождаемость на 10 139 человек (10 869).
По данным Росстата, в целом в стране в 2023 году смертность сократилась на 7,7%, достигнув показателя 12 умерших на тысячу человек (13 годом ранее), рождаемость сократилась на 2,2% — на тысячу населения пришлось 8,7 рождения (8,9). В 2023 году в стране умерли 1,76 млн человек (1,91 млн), родились — 1,26 млн (1,31 млн), естественная убыль населения составила 495 234 (599 616). На 1 января 2024 года население России составило 146,15 млн, 1 января 2023 года — 146,45 млн, 1 января 2022 года — 146,98 млн человек.
Доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения Воронежского госуниверситета Анатолий Крупко полагает, что смертность сократилась за счет снижения количества умерших от коронавируса и особенно последствий от него. «Рождаемость в данном случае не связана со смертностью. Ее снижение обусловлено длительным трендом воспроизводства населения и репродуктивным поведением населения в молодом возрасте. Некоторый рост рождаемости в 1980-е годы и резкое падение ее в 1990-е обусловили формирование цикла воспроизводства населения», — отметил эксперт.
По его мнению, именно смертность определяет естественную убыль населения, так как она намного больше рождаемости. В то же время изменить ситуацию в будущем можно только за счет рождаемости.
По словам эксперта, Воронежская область, как и большинство регионов ЦФО, близка к демографической катастрофе.
«Но, с другой стороны, потенциал воспроизводства позволяет пока рожать детей столько, чтобы даже обеспечить рост населения. В последнее время только одна из 30 женщин возраста 15−49 лет рожала детей, в 20−29 лет — лишь одна из 12 женщин. Поэтому возможности для значительного роста рождаемости в случае изменения репродуктивного поведения населения существуют».