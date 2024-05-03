Что можно и нельзя делать в день Федора Неводника 3 мая, который называют день Окликания предков

Запрещено 3 мая рыбачить. Все дело в том, что в этот день рыба мечет икру и ее нельзя тревожить. Женщины не планировали стирку. Кроме того, они не ходили к водоемам. Все указанное могло привести к разладу в семье. Супругам не рекомендуется спать под разными одеялами, так как может возникнуть ссора.