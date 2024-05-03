Что можно и нельзя делать в день Федора Неводника 3 мая, который называют день Окликания предков

Православная церковь 3 мая вспоминает Федора Трихина. В народе отмечают день Федора Неводника. Есть еще одно название — день Окликания предков. Название возникло из-за того, что в указанный день вспоминали усопших родственников.
Что нельзя делать 3 мая
Запрещено 3 мая рыбачить. Все дело в том, что в этот день рыба мечет икру и ее нельзя тревожить. Женщины не планировали стирку. Кроме того, они не ходили к водоемам. Все указанное могло привести к разладу в семье. Супругам не рекомендуется спать под разными одеялами, так как может возникнуть ссора.
Что можно делать 3 мая
По традиции, 3 мая вспоминали усопших родственников. Считается, что в этот день они стремились увидеться со своими близкими. По этой причине всегда накрывали поминальный стол, на который ставили много блюд.
Согласно приметам, если летают комары, то это указывает на потепление. Про теплую погоду говорит мать-и-мачеха, которая зацвела к 3 мая. Урожайный год предвещает гром в данный день.