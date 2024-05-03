Пациенты хотят проснуться

«Пациентам с нарушениями сна должны были предложить какую-то альтернативу, однако этого не произошло. Да, есть группы препаратов, которые уменьшают степень сонливости, но такого профиля эффективности и безопасности, как у модафинила, пока ни у одного применяемого в России препарата нет, — говорит врач.— Люди, которые уже принимали модафинил, остались фактически без лечения. Для них это совершенно патовая ситуация». Профессор Бузунов выразил надежду, что обращение пациентского сообщества возымеет эффект и Минздрав либо зарегистрирует препарат, либо предпримет другие действия, чтобы помочь им.