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Погода в Иркутске 3 мая 2024 готовит сибирякам сюрпризы

До +14 градусов ожидается в Иркутске в пятницу, 3 мая.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 48% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 3 мая 2024 приготовила горожанам сюрпризы в виде дождя с мокрым снегом. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали, когда закончится дождь в областном центре.

Погода в Иркутске 3 мая 2024

Синоптики прогнозируют, что осадки задержатся в областном центре не дольше, чем до обеда.

— Погода в Иркутске 3 мая 2024 днем без существенных осадков, также днем ветер сменит направление с северо-западного на юго-восточный, скорость его составит 5−10 м/с, — говорят метеорологи.

В утренние часы в столице Приангарья столбики уличных термометров в районе отметок 0…+2 градуса, а днем поднимутся до +12…+14 градусов. Такой будет погода в Иркутске 3 мая 2024, а вот погода в Иркутской области в пятницу скорость ветра 4−9 м/с, но возможны порывы до 13 м/с. Днем воздух в районах прогреется до +13…+18 градусов, но если небо закроют облака, то за окном ожидается лишь +6…+11 градусов.