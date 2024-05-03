Погода в Иркутске 3 мая 2024 готовит сибирякам сюрпризы

Погода в Иркутске 3 мая 2024 приготовила горожанам сюрпризы в виде дождя с мокрым снегом. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали, когда закончится дождь в областном центре.
Погода в Иркутске 3 мая 2024
Синоптики прогнозируют, что осадки задержатся в областном центре не дольше, чем до обеда.
— Погода в Иркутске 3 мая 2024 днем без существенных осадков, также днем ветер сменит направление с северо-западного на юго-восточный, скорость его составит 5−10 м/с, — говорят метеорологи.
В утренние часы в столице Приангарья столбики уличных термометров в районе отметок 0…+2 градуса, а днем поднимутся до +12…+14 градусов. Такой будет погода в Иркутске 3 мая 2024, а вот погода в Иркутской области в пятницу скорость ветра 4−9 м/с, но возможны порывы до 13 м/с. Днем воздух в районах прогреется до +13…+18 градусов, но если небо закроют облака, то за окном ожидается лишь +6…+11 градусов.