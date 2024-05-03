Что произошло в Хабаровском крае к утру 3 мая

В Хабаровском районе местные жители за деньги отлавливали и убивали собак, а затем употребляли их мясо. Сигнал о происходящем поступил от зоозащитницы и депутата, которая выяснила, что один из мужчин за деньги убивает собак. После сигнала соседей оперативно выехали волонтеры и зоозащитники, но не успели спасти животных, которых уже убили и разделали.