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Что произошло в Хабаровском крае к утру 3 мая

Четыре человека погибли в автокатастрофе под Хабаровском.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе 1 мая произошло страшное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Грузовик столкнулся с легковой машиной, выехав на встречную полосу на дороге А-376 «Хабаровск — Комсомольск». Погибшей оказалась пассажирка легковушки, а водители обеих машин получили тяжелые травмы. Один из них скончался в больнице накануне, а другой — после ДТП. Под кабиной грузовика обнаружили тело еще одной женщины, ставшей четвертой жертвой аварии.

В Хабаровском районе местные жители за деньги отлавливали и убивали собак, а затем употребляли их мясо. Сигнал о происходящем поступил от зоозащитницы и депутата, которая выяснила, что один из мужчин за деньги убивает собак. После сигнала соседей оперативно выехали волонтеры и зоозащитники, но не успели спасти животных, которых уже убили и разделали.

В Хабаровске с 10 по 12 мая пройдет трехдневный фестиваль «АмурФест Весна». В этом году он расположится на двух площадках: на площади имени Ленина и перед Краевым Дворцом дружбы «Русь». Гостям предложат яркую музыкальную программу, развлечения и мероприятия, а также ярмарку товаров от местных производителей.