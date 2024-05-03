Во Владивостоке паркрайты вышли на новые маршруты — адреса

Новые парковочные зоны, заработавшие во Владивостоке с 18 апреля, контролируют паркрайты. Мобильный аппаратно-программный комплекс обеспечивает соблюдение правил парковки, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом рассказали в пресс-службе Цифрового Приморья. Водителям еще раз напомнили, что важно заплатить за парковку в течение первых 15 минут.