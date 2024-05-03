Во Владивостоке паркрайты вышли на новые маршруты — адреса

Новые парковочные зоны, заработавшие во Владивостоке с 18 апреля, контролируют паркрайты. Мобильный аппаратно-программный комплекс обеспечивает соблюдение правил парковки, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом рассказали в пресс-службе Цифрового Приморья. Водителям еще раз напомнили, что важно заплатить за парковку в течение первых 15 минут.
Напомним, новые парковочные зоны начали функционировать на Океанском проспекте, улицах Острякова, Русская и Советская. Согласно постановлению администрации Владивостока № 2791, стоимость парковки автомобиля категории В составляет 75 рублей в час.
Если автомобиль дважды фиксируется паркрайтом на платной зоне без оплаты, фотографии направляются в административные комиссии. Штраф за нарушение правил парковки начинается от 1500 рублей, а все собранные средства направляются в бюджет города.
Оплатить парковку во Владивостоке можно тремя способами: через приложение «Цифровое Приморье»(6+), на сайте или отправив СМС. Платные парковочные зоны работают с 8 до 19 часов в будние дни.