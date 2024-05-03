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Похолодание с дождями и ветром: какая погода будет в Хабаровском крае 3 мая

Местами дожди будут сопровождаться мокрым снегом.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 48% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 3 мая, на территории Хабаровского края ожидается снижение температурного фона. Возможны дожди, весь день будет дуть порывистый ветер. Таким прогнозом поделились синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до 0…+2 градусов. С утра возможен кратковременный дождь, днём и вечером без существенных осадков. Ветер западный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +7…+9 градусов, к ночи похолодает до −3…-1 градуса. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, 6−11 м/с, порывы 15−20 м/с.

В Вяземском днём +14…+16 градусов. Без осадков. Ветер западный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.

В Советской Гавани днём +6…+8 градусов, к ночи похолодает до −2…0 градусов. Пройдёт дождь вперемешку с мокрым снегом. Ветер западный, 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +3…+5 градусов, к ночи похолодает до −5…-3 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Охотске днём +6…+8 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, 6−11 м/с.