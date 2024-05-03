Зима не хочет отпускать: 3 мая в Новосибирск вернется снег и бушующий ветер

В Новосибирск снова возвращается зимняя погода: вместо солнца на небе будут тучи, дождь и снег.
— Температура ночью составит +1…+3 градуса, днем +7…+9. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в первой половине ночи небольшой дождь с мокрым снегом. Западный ветер усилится до 21 метра в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области ночью будет около −1…+4 градусов, по северо-западу до −7. Днем ожидается +7…+12. По всей территории региона пройдут дожди, ночью с мокрым снегом.