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Зима не хочет отпускать: 3 мая в Новосибирск вернется снег и бушующий ветер

3 мая в Новосибирск вернется снег и ветер до 21 метра в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 48% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: Агентство «Москва»

В Новосибирск снова возвращается зимняя погода: вместо солнца на небе будут тучи, дождь и снег.

— Температура ночью составит +1…+3 градуса, днем +7…+9. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в первой половине ночи небольшой дождь с мокрым снегом. Западный ветер усилится до 21 метра в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области ночью будет около −1…+4 градусов, по северо-западу до −7. Днем ожидается +7…+12. По всей территории региона пройдут дожди, ночью с мокрым снегом.