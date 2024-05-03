Во Владивостоке полиция нашла склад с 2000 литров нелегального алкоголя

В ходе рейда на территории одной из торговых баз, расположенной в районе улицы Калинина во Владивостоке, сотрудники полиции выявили склад с алкогольной продукцией. На складе правоохранители обнаружили бутылки и канистры с напитками различных наименований. У алкоголя не имеется соответствующей лицензии.
Изъято из незаконного оборота около двух тысяч литров алкоголя. В настоящее время проводится ряд экспертиз, целью которых является оценка стоимости изъятой продукции и определение ее безопасности для здоровья потребителей.
В связи с данным инцидентом рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обнаружение склада стало результатом операции «Алкоголь», инициированной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Приморскому краю в сотрудничестве с представителями Федеральной службы, осуществляющей контроль за оборотом алкогольной и табачной продукции в Дальневосточном федеральном округе.