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Во Владивостоке полиция нашла склад с 2000 литров нелегального алкоголя

Эксперты определяют рыночную стоимость изъятого спиртного и его безопасность для здоровья.

Источник: ГУ МВД

В ходе рейда на территории одной из торговых баз, расположенной в районе улицы Калинина во Владивостоке, сотрудники полиции выявили склад с алкогольной продукцией. На складе правоохранители обнаружили бутылки и канистры с напитками различных наименований. У алкоголя не имеется соответствующей лицензии.

Изъято из незаконного оборота около двух тысяч литров алкоголя. В настоящее время проводится ряд экспертиз, целью которых является оценка стоимости изъятой продукции и определение ее безопасности для здоровья потребителей.

В связи с данным инцидентом рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обнаружение склада стало результатом операции «Алкоголь», инициированной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Приморскому краю в сотрудничестве с представителями Федеральной службы, осуществляющей контроль за оборотом алкогольной и табачной продукции в Дальневосточном федеральном округе.