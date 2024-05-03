Во Владивостоке полиция нашла склад с 2000 литров нелегального алкоголя

В ходе рейда на территории одной из торговых баз, расположенной в районе улицы Калинина во Владивостоке, сотрудники полиции выявили склад с алкогольной продукцией. На складе правоохранители обнаружили бутылки и канистры с напитками различных наименований. У алкоголя не имеется соответствующей лицензии.