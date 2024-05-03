Жителям Хабаровского края запретили посещать леса

Как добавил губернатор, ситуацию помогут улучшить скоординированные решения и оперативное реагирование на все случаи нарушений. Глава региона находится в контакте с министром природы России Александром Козловым и главой Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым, чтобы оставаться в курсе изменений обстановки и принять помощь от федерального центра, если такая потребуется.