Жителям Хабаровского края запретили посещать леса

В лесах Хабаровского края вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принял губернатор Михаил Дегтярёв на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.
Как отметил глава края, в отдельных районах складывается тяжёлая пожароопасная обстановка. Зафиксированы случаи, когда огонь переходит на земли лесного фонда с сопредельных им территорий. Ситуацию дополнительно усугубляет сухая и ветреная погода, а также пренебрежение некоторыми гражданами правил безопасного пребывания на природе.
«Мной принято решение с сегодняшнего дня вести режим ЧС в лесах регионального характера и ограничить доступ населения на территорию лесного фонда. Мы должны ответственно подходить к вопросу сохранения лесов, сбережения природы и защиты людей», — сказал Дегтярёв.
Как добавил губернатор, ситуацию помогут улучшить скоординированные решения и оперативное реагирование на все случаи нарушений. Глава региона находится в контакте с министром природы России Александром Козловым и главой Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым, чтобы оставаться в курсе изменений обстановки и принять помощь от федерального центра, если такая потребуется.