И без салюта будет ярко! Полная программа празднования 9 Мая в Омске

9 мая — праздник, который уже на протяжении 79 лет не теряет своей значимости. Его любят, к нему готовятся, его ждут. В праздничных мероприятиях принимают участие люди разных возрастов, начиная воспитанниками детских садов и заканчивая теми, кому 90+.
Отдать дань памяти фронтовикам, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны, и умершим уже в мирное время; сказать слова благодарности ныне здравствующим ветеранам, труженикам тыла, детям войны — это долг каждого гражданина нашей страны.
В 2024 году в Омске пройдёт более 80 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Не пропустить интересные проекты, локации и активности жителям и гостям нашего города поможет афиша, составленная omsk.aif.ru.
4 мая: «В лесу прифронтовом» и «Путь к Победе»
Массовые праздничные мероприятия стартуют уже 4 мая. В 11:00 на территории автобронетанкового инженерного института начнётся военно-исторический фестиваль в рамках акции «В лесу прифронтовом». Здесь все желающие смогут поучаствовать в импровизированных боевых действиях, посмотреть военную технику.
В этот же день состоится мотопробег «Путь к Победе». В заезде примут участие байкеры клуба «Команда старой школы» и водители ретроавтомобилей. Стартовой площадкой станет площадь возле Дворца культуры Кировского округа. Далее колонна, оформленная праздничной символикой, отправится к Советскому парку, а оттуда переместится к стеле «Город трудовой доблести», расположенной в Октябрьском округе.
С 7 по 9 мая: «Трамвай Победы»
Впервые в нашем городе состоится всероссийская акция «Трамвай Победы», которая продлится три дня — 7, 8 и 9 мая с 11.00 до 17.00. На это время трамвай № 4 преобразится в Трамвай Победы. Работники культуры и образования во время движения общественного транспорта по маршруту будут петь песни военных лет.
Кроме того, в ходе поездки пассажиры узнают историю работы омских трамваев во время Великой Отечественной войны, а также услышат о судьбах омичах-героях, чьими именами названы городские улицы.
9 мая в 10.00 на Соборной площади — торжественное построение войск Омского гарнизона и парад военной техники.
Основные праздничные события пройдут в этот день в парке Победы и в Омской крепости.
9 мая: Локации в парке Победы
В парке Победы будут работать 25 интерактивных площадок. С 11:00 стартует проект «Между прошлым и будущим МЫ — неразрывная связь!», включающий акции: «Георгиевская лента», «Журавли нашей памяти», «Красная гвоздика» и другие.
В 11:00 начнёт работу и выставка военной техники, представленная Омским гарнизоном и МЧС России по Омской области.
Выставочную экспозицию «Галерея наград Великой Отечественной войны» представят городские библиотеки. Стенды «расскажут» историю орденов и медалей, которые в военные годы вручали героям боевых сражений и труженикам тыла.
Площадки «Врачи Победы» и «Караул Победы» организовали сотрудники Медицины катастроф и пограничного управления ФСБ России по Омской области совместно с кинологами.
Традиционно пройдёт «Фестиваль солдатской каши», на полевой кухне можно будет попробовать угощения из пшённой, гречневой, перловой круп.
В концертной программе запланировано выступление бригад городских ДК и молодёжной группы «100 гитар». Завершатся мероприятия в 18:30.
9 мая: активности в Омской крепости
В Омской крепости праздничная программа начнётся в 13:00 и завершится в 21:00.
Концерт начнут юные артисты. Премьеру музыкально-пластического спектакля представит коллектив цирковой студии «Ликодемия». Вечером выступит камерный ансамбль «Мюзет» и артисты Омского государственного музыкального театра. Они представят литературно-музыкальную композицию «Храните солдатские письма». Заключительный аккорд поставит кавер-группа «Коллекция бабочек», артисты исполнят патриотические песни в современной аранжировке.
Одновременно на этой же площадке будет проходить образовательный исторический фестиваль «Омская область — земля героев». Здесь можно будет узнать историю становления Омской крепости, начиная с 17 века. А ещё желающих научат стрелять из лука, и перекусить дадут — угостят Петровской кашей.
В это же время можно будет стать участником программы «Крепкая семья — Великая Победа». Концепция проекта составлена таким образом, что скучно не будет никому, можно приходить всей семьёй. Здесь будут работать фотозоны, выставки, спортплощадки. А ещё гостей ожидают мастер-классы, аквагрим и другие активности.
Кстати
Кроме того, до 9 мая на территории города реализуется Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Нагрудные чёрно-оранжевые символы победы омичи могут приобрести в передвижных пунктах выдачи. В этом году их 12 (торговые комплексы, скверы, Любинский проспект, Соборная площадь, Парк Победы, Омская крепость).
Отметим, что шествие «Бессмертный полк» в этом году вновь не состоится. Но всё же акция пройдёт в другом формате. Фотографии героев Великой Отечественной войны будут транслироваться на городских медиаэкранах.
Праздничный салют в 2024 году отменён в связи с проведением специальной военной операции.
Все проекты рассчитаны на зрителя 6+.