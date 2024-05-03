И без салюта будет ярко! Полная программа празднования 9 Мая в Омске

Впервые в нашем городе состоится всероссийская акция «Трамвай Победы», которая продлится три дня — 7, 8 и 9 мая с 11.00 до 17.00. На это время трамвай № 4 преобразится в Трамвай Победы. Работники культуры и образования во время движения общественного транспорта по маршруту будут петь песни военных лет.