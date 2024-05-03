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Рейсы во Владивосток из-за тумана вынуждены садиться в Хабаровске

В столице Приморского края туман.

Источник: Аэропорт Хабаровска

В аэропорту Владивостока с утра 3 мая неблагоприятные погодные условия и по этой причине некоторые самолёты, летящие в столицу Приморья, вынуждены садиться в воздушной гавани Хабаровска. Вносятся корректировки и в график вылетов рейсов между крупнейшим городом ДФО и Владивостоком, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В аэропорту Хабаровска как на запасном, ввиду тумана во Владивостоке, готовится к посадке борт, следующий рейсом S75203 Новосибирск — Владивосток. По той же причине ожидается задержка рейса HZ5600 Владивосток — Хабаровск, — сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровск.

Отметим, что по причине неблагоприятных погодных условия задерживаются рейсы на внутрирегиональных рейсах из Хабаровска в Советскую Гавань и в Чумикан. Рейсы №№ 415 и 416 за 30 апреля по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении перенесены на 5 мая в связи с размоканием грунтовой взлетно-посадочной полосы в Нелькане.