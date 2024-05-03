Рейсы во Владивосток из-за тумана вынуждены садиться в Хабаровске

Отметим, что по причине неблагоприятных погодных условия задерживаются рейсы на внутрирегиональных рейсах из Хабаровска в Советскую Гавань и в Чумикан. Рейсы №№ 415 и 416 за 30 апреля по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении перенесены на 5 мая в связи с размоканием грунтовой взлетно-посадочной полосы в Нелькане.