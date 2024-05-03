Прогноз погоды на 4 и 5 мая опубликовали в Новосибирске

В воскресенье, 5 мая, ночью ожидается около +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +15…+17 градусов с небольшим понижением в конце дня. Днем будут кратковременные дожди и гроза. Ветер будет северо-западным со скоростью 7−12 м/с и порывами до 17.