Прогноз погоды на 4 и 5 мая опубликовали в Новосибирске

В Новосибирске на выходные придет потепление. Об этом свидетельстивуют данные Западно-Сибирского УГМС.
В субботу, 4 мая, ночью будет +1…+3 градуса, в пригороде — 0…-2 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +13…+15 градусов. Преимущественно будет без осадков. Направление ветра будет юго-восточным, днем его скорость составит 6−11 м/с.
В воскресенье, 5 мая, ночью ожидается около +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +15…+17 градусов с небольшим понижением в конце дня. Днем будут кратковременные дожди и гроза. Ветер будет северо-западным со скоростью 7−12 м/с и порывами до 17.