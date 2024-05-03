До +25 градусов: Борис Кубай озвучил прогноз погоды в Приморье на 9 мая

Специалист отметил, что на протяжении 9, 10 и 11 мая жителям Приморья стоит ожидать относительно стабильной погоды без осадков. Температура воздуха на побережье будет держаться на невысоком уровне, колеблясь от +7 °C до +12 °C, в то время как в более удаленных районах края она поднимется до +20…+25 °C. Однако 10 и 11 мая в некоторых районах ожидается небольшое повышение температуры до +28 °C.