До +25 градусов: Борис Кубай озвучил прогноз погоды в Приморье на 9 мая

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, какую погоду стоит ожидать в крае на 9 мая. Согласно данным Примгидромета, осадков на территории региона не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia.
Специалист отметил, что на протяжении 9, 10 и 11 мая жителям Приморья стоит ожидать относительно стабильной погоды без осадков. Температура воздуха на побережье будет держаться на невысоком уровне, колеблясь от +7 °C до +12 °C, в то время как в более удаленных районах края она поднимется до +20…+25 °C. Однако 10 и 11 мая в некоторых районах ожидается небольшое повышение температуры до +28 °C.
Кроме того. Борис Кубай обращает внимание на возможное ухудшение погодных условий на юге края 6 и 7 мая. Прогнозируется выход активного циклона с акватории Желтого моря, что может привести к существенным осадкам и усилению ветра до штормового на юге региона.
Напомним, сегодня, 3 мая, во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +19…+21°С.