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До +25 градусов: Борис Кубай озвучил прогноз погоды в Приморье на 9 мая

На территории края осадков не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 48% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: PrimaMedia.ru

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, какую погоду стоит ожидать в крае на 9 мая. Согласно данным Примгидромета, осадков на территории региона не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia.

Специалист отметил, что на протяжении 9, 10 и 11 мая жителям Приморья стоит ожидать относительно стабильной погоды без осадков. Температура воздуха на побережье будет держаться на невысоком уровне, колеблясь от +7 °C до +12 °C, в то время как в более удаленных районах края она поднимется до +20…+25 °C. Однако 10 и 11 мая в некоторых районах ожидается небольшое повышение температуры до +28 °C.

К 12 мая прогнозируется прохождение атмосферного фронта, сопровождающееся кратковременными дождями. В связи с этим ожидается снижение дневной температуры до +15…+20 °C.

Кроме того. Борис Кубай обращает внимание на возможное ухудшение погодных условий на юге края 6 и 7 мая. Прогнозируется выход активного циклона с акватории Желтого моря, что может привести к существенным осадкам и усилению ветра до штормового на юге региона.

Напомним, сегодня, 3 мая, во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +19…+21°С.