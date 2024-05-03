Мэр Бодайбо Евгений Юмашев опроверг информацию о закрытии роддома

Мэр Бодайбо прокомментировал информацию о закрытии роддома. Евгений Юмашев написал у себя в соцсетях, что информация эта не соответствует действительности. Просто в работе медицинского учреждения происходят корректировки.
— Коллектив данного отделения переходит работать или в центральный корпус, или в поликлинику. Это будет принимать решение главный врач больницы, — написал мэр Бодайбо Евгений Юмашев. — В этом и заключается ургентность. Роддом будет работать. И будет происходить все то же самое, что происходит сейчас. Никакие площади освобождаться не будут, никакой отдельный зал делаться не будет. Помещение, которое сегодня принадлежит роддому, оно остается.
Глава города пояснил, что сейчас все медучреждения, в которых на свет появляется меньше ста ребятишек в год, перейдут на такой режим, при этом вся необходимая помощь будущим мамам будет оказана в полном объеме. Если беременность протекает без патологий, то ехать в областной перинатальный центр женщине не придется.
— Но если есть хоть малейшее вероятность, что могут возникнуть осложнения при родах, или есть угроза здоровью мамы или ребенка, обязательно дается направление, — пояснил Евгений Юмашев.
Напомним, накануне КП-Иркутск писала о том, что Евгений Юмашев отсудил у хейтера компенсацию за моральный ущерб. Неприятная ситуация произошла еще в 2022 году. На нелестные высказывания в свой адрес он наткнулся на странице другого кандидата в соцсетях. Один из пользователей сети интернет обвинял действующего мэра в воровстве и лени.