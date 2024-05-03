Мэр Бодайбо Евгений Юмашев опроверг информацию о закрытии роддома

— Коллектив данного отделения переходит работать или в центральный корпус, или в поликлинику. Это будет принимать решение главный врач больницы, — написал мэр Бодайбо Евгений Юмашев. — В этом и заключается ургентность. Роддом будет работать. И будет происходить все то же самое, что происходит сейчас. Никакие площади освобождаться не будут, никакой отдельный зал делаться не будет. Помещение, которое сегодня принадлежит роддому, оно остается.