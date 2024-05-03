В Спасске-Дальнем придумали, как реанимировать горящий мусорный полигон

Оперштаб со специалистами Приморского экологического оператора и представителями эксплуатирующей организации прошёл 2 мая. Глава Спасска-Дальнего отметил, что полигон официально находится в региональной схеме обращения с отходами. Он обслуживает Спасск-Дальний, а также Спасский и Черниговский районы, что даёт около 250 тысяч кубометров мусора в год. При этом проектная мощность полигона уже на пределе.