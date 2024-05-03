В Спасске-Дальнем придумали, как реанимировать горящий мусорный полигон

Мусорный полигон загорелся вечером 1 мая в Спасске-Дальнем в Приморье, на оперштабе нашли решение, как продлить его жизнь, сообщил в своём Telegram-канале глава городского округа Олег Митрофанов.
Из-за возгорания полинога службы привели в режим повышенной готовности. Когда ликвидируют открытое горение, эксплуатирующая организация «Капитал» приступит к пересыпке грунтом, чтобы убрать задымление.
«На сегодня выработали техническое решение о продлении жизни полигона путём открытия новой очереди, а также возможности установки пресса, и самое главное о снижении рисков возгорания путём более частой пересыпки и создания безопасных зон. В свою очередь поможем эксплуатирующей организации в защите нового тарифа на эти дополнительные расходы», — сообщил Олег Митрофанов.
Оперштаб со специалистами Приморского экологического оператора и представителями эксплуатирующей организации прошёл 2 мая. Глава Спасска-Дальнего отметил, что полигон официально находится в региональной схеме обращения с отходами. Он обслуживает Спасск-Дальний, а также Спасский и Черниговский районы, что даёт около 250 тысяч кубометров мусора в год. При этом проектная мощность полигона уже на пределе.
Планируется построить новый современный мусорный полигон в пределах «Спасского кластера», однако он не должен находиться в черте города. В Спасском районе нет подходящего участка с санитарной зоной в 1 тысячу метров. Из-за сложностей вопрос разрабатывают уже 2 года.