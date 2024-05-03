Защитник Яков Рылов продолжит карьеру в хабаровском «Амуре»

Хоккейный клуб «Амур» заключил новый контракт со своим защитником Яковом Рыловым. Для него сезон 2024/2025 станет уже третьим в составе дальневосточной команды, также в минувшем турнире КХЛ Рылов носил капитанскую нашивку «тигров», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Воспитанник Кирово-Чепецка, Яков Рылов в новом сезоне станет одним из самых опытных игроков всей лиги: у него 800 матчей только в КХЛ, а в основу московского «Динамо» он и вовсе пробился ровно 20 лет назад.
Кроме того, он является самым возрастным хоккеистом в лиге, уступая только Илье Ковальчуку, игравшему за «Спартак». В хабаровском клубе отмечают, что опыт, профессионализм, самоотверженность, честный труд и пример молодым игрокам — все это про Якова Рылова. Вот почему руководство команды радо тому, что он останется в расположении «тигров» еще на один сезон.