Защитник Яков Рылов продолжит карьеру в хабаровском «Амуре»

Кроме того, он является самым возрастным хоккеистом в лиге, уступая только Илье Ковальчуку, игравшему за «Спартак». В хабаровском клубе отмечают, что опыт, профессионализм, самоотверженность, честный труд и пример молодым игрокам — все это про Якова Рылова. Вот почему руководство команды радо тому, что он останется в расположении «тигров» еще на один сезон.