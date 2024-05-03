Почему жителей Приморья пугают электросамокаты

За 3,5 недели, прошедшие с официального начала использования коммерческих средств индивидуальной мобильности, в статистические сводки МВД попало всего одно ДТП с участием этих двухколёсных устройств. Следует ли считать это случайностью или заработали принимаемые для общественной безопасности меры?
Па-абереги-ись!
1 апреля, когда администрация Владивостока дала разрешение, на улицы города высыпались десятки электрических самокатов. Бизнес на аренде средств индивидуальной мобильности, оно же кикшеринг, ведут в краевой столице три организации — Whoosh, Urent и E-motion.
«Не пройти по тротуару, этих самокатов тут целое стадо», — ворчит пенсионерка Галина Горохова. — Вчера их не было, и вот, натащили.
Женщине мешают семь стоящих как попало этих устройств. Четыре на тротуаре, два на проезжей части дороги. Один торчит из куста сирени. Его явно намеренно туда забросили.
«Без мата на повороте к дому никак: самокатчики каждый вечер устраивают какие-то шабаши, бросая то, на чём приехали. И они не разъезжаются потом. Так и стоят. Во дворе размышляют — не собрать ли их в кучу, да и спалить, чтобы не мешали, — рассказывает доставщик воды Андрей. — Мы ездим по этому адресу каждое утро. Ничего не меняется».
Курьер берёт две тяжёлые бутыли и идёт к подъезду. За его спиной характерно звякает сигнал. Крупный мужчина в очках и наушниках с рюкзаком останавливает свой самокат на свободном пятаке тротуара, слезает и уходит пешком.
«Ну теперь вообще не пройти. Чисто корова: ехал, остановился посреди дороги, бросил, ушёл», — Галина Петровна ругает незамысловатую манеру самокатчика заботиться о других участника движения.
Пешеходы идут по проезжей части. Водители сигналят. От рынка несутся на большой скорости двое подростков. Тоже на самокатах, но, кажется, на своих. Скрываются за поворотом.
В хорошую погоду самокатчики заполоняют все улицы без исключения. Они на тротуарах, они на проезжей части, в скверах, парках и в принципе везде.
Нормативы.
С 1 марта 2023 года электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные аналогичные средства имеют официальный статус транспортных средств.
Формулировка нормативного акта гласит, что «средство индивидуальной мобильности (сокращенно СИМ) — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей)». Это значит, что их владельцы или арендаторы — в общем, те, кто пользуется, обязаны подчиняться правилам дорожного движения.
Так как езда на самокате относится к участию в дорожном движении, самокатчики больше не пешеходы. В 2023 году ввели новый термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) и новый знак 3.35 — «Движение на средствах индивидуальной мобильности» запрещено. Это пока не распространяется на механические велосипеды и электровелосипеды, но законодатели рассматривают и это нововведение как перспективное на 2024 год.
Их ограничили в скорости до 25 км/ч. Для езды по проезжей части необходимы тормоза, фары и фонари. При пересечении дороги по пешеходному переходу с самоката обязательно нужно слезть. Пассажиров брать нельзя.
По пешеходным дорожкам и тротуарам гонять запрещено, если самокат тяжелее 35 кг и рядом нет велосипедной дорожки. Можно кататься по правой стороне проезжей части в направлении движения транспорта. По автомобильной дороге тоже можно, если нет других вариантов перемещения и при скорости автомобилей до 60 км/ч.
В статистике ГИБДД с начала сезона фигурирует только один инцидент с самокатчиками. В BMW, который выезжал со двора на Пограничной, 6, врезался молодой человек на самокате. Но в социальных сетях можно найти десяток записей автомобильных видеорегистраторов, на которых по проезжей части носятся «космонавты», хипстеры, подростки и вполне матёрые личности. Примечательными ролики делает один факт — чуть было не было. Большинству удаётся в последнюю секунду избегать тяжёлых травм и как-то уворачиваться от попадания под колёса.
«Дети просто носятся где попало. Даже не на электрических, а на простых самокатах. Спальные районы и дворы — самое опасное место. Они всегда появляются внезапно, и кажется, что намеренно, — рассказал горожанин Илья Водянов. — Вот он воткнётся тебе в бок, поломается, а ты потом доказывай, что не виноват. И с кого за помятое крыло спрашивать»?
Проблема мобильности.
«Во-первых, это современно. Во-вторых — удобно. Меньше минуты, и вот уже едешь. Несколько остановок можно проскочить быстрее автобуса. А если не бояться, то можно и по трассе до центра со Второй Речки доехать», — рассказал студент Данил Макаров. — Я в прошлом году постоянно в хорошую погоду гонял.
В прошлом году ГИБДД Приморского края зарегистрировала 32 ДТП с участием СИМ. Самокатчики влетали в кого-то, сбивая с ног и нанося серьёзные травмы. Они попадали под колёса автомобилей с тем же результатом для себя. Они провоцировали ДТП.
«Моя сестра на ровном месте не справилась с самокатом. Упала на большой скорости, ещё кувыркнулась несколько раз. Сломала руку, порвала несколько связок на ноге и стесала лицо об бордюр. А самокат разбил фару “Лексуса”, — рассказала студентка Ирина. — Водитель видел падение и ей помог. Даже претензий выставлять не стал. Могло ещё хуже закончиться».
«Так можно пробки объезжать через дворы, по городу перемещаться получается быстрее, чем на общественном транспорте. И ветер в лицо, ощущение свободы, романтика. Только пешеходы мешают. И автомобили. И то, что Владивосток для катания на самокатах не очень-то приспособлен. В нём нет нормальных, ровных участков без бордюр», — рассказал молодой юрист Василий Мартыненко. — Я ездил на самокате на работу, пока от меня не потребовали носить костюм.
«А по центру Владивостока, даже вдоль Светланской, ходить просто опасно. Они носятся, только успевай уворачиваться. Могут зацепить одежду или сумку. Напротив кинотеатра “Уссури” меня так повалили на землю», — рассказала студентка Елена Юи. — Постоянно приходится оглядываться по сторонам.
И запреты.
Первый запрещающий перемещение на СИМ знак во Владивостоке появился на въезде на центральную площадь города в самом начале сезона самокатов. Он поставлен на въезде со стороны администрации края, у остановки общественного транспорта. Там же обычно дежурит наряд ДПС. Но это не помогает.
Ровное пространство привлекает любителей быстро гонять. Любителей гонять гоняют полицейские. Окончательно решить проблему не удаётся.
«Позиция мэрии — передвижение на самокатах и пользование ими должно проходить строго по установленному законодательству. В свою очередь, городская администрация планирует мероприятия, направленные на разъяснение этих правил, прививание культуры вождения средств индивидуальной мобильности», — рассказали в администрации Владивостока.
Важно. Для оперативного решения проблем, связанных с самокатами, создан специальный чат-бот, куда можно сообщить о нарушения. Эти данные мы оперативно передаём компаниям-прокатчикам, а те быстро принимают меры.
«Мы за то, чтобы самокаты регулировались. Должны быть правила, должно быть регулирование, — ещё в 2022 году объяснял пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев. — Кикшеринг — это городской транспорт, не развлечение или отдых. 80% — это поездки транспортного рода, до работы, до дома. А в парках и скверах это — развлечение. Мы, наоборот, в парках и скверах вводим ограничение. В прошлом году 10% жителей города хотя бы раз воспользовались нашими самокатами, каждый восьмой — по транспортному сценарию. Если оставить это только в парках и скверах, пользы от них не будет».