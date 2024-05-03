Почему жителей Приморья пугают электросамокаты

В статистике ГИБДД с начала сезона фигурирует только один инцидент с самокатчиками. В BMW, который выезжал со двора на Пограничной, 6, врезался молодой человек на самокате. Но в социальных сетях можно найти десяток записей автомобильных видеорегистраторов, на которых по проезжей части носятся «космонавты», хипстеры, подростки и вполне матёрые личности. Примечательными ролики делает один факт — чуть было не было. Большинству удаётся в последнюю секунду избегать тяжёлых травм и как-то уворачиваться от попадания под колёса.