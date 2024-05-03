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На правобережье Красноярска закрыли садик. Детей отправят в другие учреждения

В Красноярске закрыли детский сад на правом берегу.

Источник: AP 2023

В Красноярске закрыли детский сад на правом берегу. Об этом сообщили в управлении образования города.

Речь идет о садике № 84 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 76б. Здание было построено в 1961 году. Оно признано небезопасным.

Как пояснили в управлении, пока учреждение будет закрыто, его воспитанники вместе с воспитателями будут переведены в другие корпуса дошкольного заведения по адресам: Тихий, 24 и Мичурина, 2б, а также в детский сад № 71 на Крайне, 6.

Напомним, с конца 2021 года специалисты вели мониторинг технического состояния здания. На днях было получено заключение экспертов, на основании которого принято решение о закрытии объекта. Проведены родительские собрания. Всех детей распределят в соседние корпуса дошкольного учреждения так, чтобы филиал сада был в шаговой доступности для родителей.