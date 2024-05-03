На правобережье Красноярска закрыли садик. Детей отправят в другие учреждения

Как пояснили в управлении, пока учреждение будет закрыто, его воспитанники вместе с воспитателями будут переведены в другие корпуса дошкольного заведения по адресам: Тихий, 24 и Мичурина, 2б, а также в детский сад № 71 на Крайне, 6.