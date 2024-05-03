В Омской области заметили полярное сияние

В Омской области в ночь со 2 на 3 мая вновь заметили полярное сияние. По словам очевидцев, лучше всего его было видно на севере региона. Но слабое зеленоватое свечение в небе было заметно даже при городской засветке в Омске.
Отметим, что полярные сияния в Омске в последнее время стали наблюдать всё чаще. Как правило, омичи могут увидеть только мощные сияния. Для наблюдения необходимо чистое звёздное небо. Последний раз необычное явление на территории России наблюдали в марте, но омичам помешало увидеть сияние повышенная облачность.
Северное сияние — это оптическое явление в верхних слоях атмосферы, возникающее, когда оторвавшиеся от Солнца частицы сталкиваются с частицами в атмосфере Земли.
В Омском планетарии проводят экскурсии, где обучают всех желающих методике, по которой можно рассчитывать появление в Омской области полярных сияний.