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В Омской области заметили полярное сияние

Как правило, сияние характерно для северных широт.

Источник: Om1.ru

В Омской области в ночь со 2 на 3 мая вновь заметили полярное сияние. По словам очевидцев, лучше всего его было видно на севере региона. Но слабое зеленоватое свечение в небе было заметно даже при городской засветке в Омске.

Отметим, что полярные сияния в Омске в последнее время стали наблюдать всё чаще. Как правило, омичи могут увидеть только мощные сияния. Для наблюдения необходимо чистое звёздное небо. Последний раз необычное явление на территории России наблюдали в марте, но омичам помешало увидеть сияние повышенная облачность.

Северное сияние — это оптическое явление в верхних слоях атмосферы, возникающее, когда оторвавшиеся от Солнца частицы сталкиваются с частицами в атмосфере Земли.

В Омском планетарии проводят экскурсии, где обучают всех желающих методике, по которой можно рассчитывать появление в Омской области полярных сияний.

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