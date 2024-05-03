Красить и радоваться. Священник — о цвете яиц, пасхальной еде и кладбище

И ещё момент: когда ты купил в магазине, просто наклеил, то нет в этом труда. Это как история с поздравлениями через разные мессенджеры, и на Пасху так тоже бывает: люди часто просто пересылают друг другу картинки или видео, даже иногда не вникая, что там. Вот это, считаю, неправильно. Когда ты сам написал текст, приложил какой-то минимальный труд, это другое. То же самое и с крашением яиц. Когда ты вложил туда труд, душу, это гораздо ценнее. Запретов нет, просто должен быть внутренний вкус и понимание, что это не просто яйцо, оно имеет символическое значение в контексте праздника Пасхи.