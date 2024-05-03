Красить и радоваться. Священник — о цвете яиц, пасхальной еде и кладбище

5 мая православные будут отмечать Пасху — праздник, о традициях которого многие имеют спутанные представления. Чем и в какой цвет покрасить яйца? Что можно освящать в церкви? Почему нельзя ходить на Пасху на кладбище?
На «пасхальные» вопросы «АиФ в Кузбассе» ответил священник Казанского храма г. Кемерово, протоиерей Евгений Сидорин.
Шелуха или красители?
Анна Иванова, kuzbass.aif.ru: Евгений Юрьевич, что обязательно должно быть на пасхальном столе? Есть мнение, что на нём должно быть 12 блюд. В Интернете даже выкладывают списки и рецепты. Это действительно так?
Евгений Сидорин: И столы, и люди, и семьи — все разные. Бывают одинокие люди — зачем им 12 блюд? Поэтому здесь нет никаких жёстких рекомендаций. Насчёт количества и выбора блюд — это народные традиции, которые формировались у славянских народов во времена, когда были определённые ограничения — внешние, вынужденные, не было доставки и такого количества товаров в супермаркетах, как сейчас. Поэтому люди исходили из того, что им было доступно. А доступны были куриные яйца. Тот самый продукт, который весь пост нельзя есть, а теперь можно. И это не заморская икра, не что-то экзотическое.
Кроме того, яйцо — это ещё и христианский символ, наделённый особым значением. Когда Мария Магдалина пришла к императору, то принесла ему в подарок яйцо со словами: «Христос воскрес!» Он ответил: «Скорее, яйцо в твоих руках станет красным, чем я поверю в это». И тут же на его глазах белое яйцо покраснело. С тех пор у христиан пошла традиция — дарить друг другу крашеные яйца на Пасху.
Кулич — тоже символ. В его состав входят молоко, яйца, творог — то, от чего люди воздерживаются практически два месяца. И теперь этим продуктам придаётся символическое значение — радости жизни. А чему мы радуемся? Тому, что Христос воскрес, преодолел смерть.
Так что ставьте на стол сколько угодно блюд, но без излишеств. Количество совершенно не принципиально.
— В семье бабушка настаивает, чтобы яйца красили только луковой шелухой, мол, так было испокон веков. А всякие наклейки, плёнки, покупные красители — это неправильно. В церкви есть какие-то рекомендации, чем можно красить яйца, а чем нет?
— Раньше яйца красили только луковой шелухой. Ну, а что тогда было? Не было супермаркетов до недавнего времени. Вот люди и брали то, что под рукой есть. Я нормально отношусь к современным украшениям для яиц. Хотя, возможно, какие-то священники или миряне могут относиться к этому по-другому. Здесь вопрос эстетики — насколько это красиво.
И ещё момент: когда ты купил в магазине, просто наклеил, то нет в этом труда. Это как история с поздравлениями через разные мессенджеры, и на Пасху так тоже бывает: люди часто просто пересылают друг другу картинки или видео, даже иногда не вникая, что там. Вот это, считаю, неправильно. Когда ты сам написал текст, приложил какой-то минимальный труд, это другое. То же самое и с крашением яиц. Когда ты вложил туда труд, душу, это гораздо ценнее. Запретов нет, просто должен быть внутренний вкус и понимание, что это не просто яйцо, оно имеет символическое значение в контексте праздника Пасхи.
— Знакомая рассказала: её дочка-подросток предложила покрасить яйца в чёрный цвет, а она на них потом сделает тематические рисунки. В данном случае как лучше поступить: объяснить, что так не делается, или разрешить ребёнку проявить себя?
— С подростками нужно очень аккуратно. Скажешь, что ерунда какая-то или неправильно, и у них уже душевная травма на всю жизнь. Не нужно категорических запретов: мол, ты делаешь что-то неправильно, навлекаешь беду на свою голову. Творчески подойдите. Может, провести конкурс, придумать какие-то номинации, где будет место и традиционным рисункам, и нестандартным. Но, конечно, не допускаются кощунственные или экстремистские изображения — такое надо аккуратно объяснять.
Освящают даже сало.
— Супермаркеты делают витрины с продуктами на Пасху, среди них ставят кагор. Т. е. продавцы это вино причисляют к пасхальному напитку, точно так же, как шампанское — к новогоднему. Разве есть какая-то пасхальная традиция, связанная с кагором?
— Хорошее качественное вино не возбраняется за праздничным столом. Кагор — это, скорее, ассоциация не с праздником Пасхи, а с церковью. Потому что в храме во время богослужения мы используем именно кагор, так заведено в русской православной традиции (а у греков, например, используется белое вино.) Тем самым, покупая на пасхальный стол именно кагор, люди хотят частичку храма привнести в свою семью, на свой стол.
— Часто вижу, что люди приносят на освящение в храм не только яйца и куличи, но и вино, соль, растительное масло, даже холодец как-то наблюдала. Смотришь и думаешь: может, правда надо было соль принести или вино? Какие тут рекомендации? И что батюшка точно не будет освящать?
— В освящении продуктов люди видят какую-то связь своей семьи, себя с церковной традицией и хотят как-то прикоснуться к этому. Бывает, люди рано утром приходят, чтобы на завтрак принести освящённую еду. А кто-то после обеда идёт. Действительно, бывает целую корзину приносят, чего там только нет: и коньяк, и сало — всё на свете. Ну и что? Это же продукты. Алкоголь, если в меру, допустимо. Вот наркотики мы не освящаем, да ни разу и не видел такого за все годы священства.
— А соль-то зачем? Это тоже какая-то традиция?
— Полагаю, это идёт от выражения «хлеб — соль». Соль — один из базовых продуктов, которые мы используем в жизни… А в целом на вопросы, что освящать, как красить яйца и другие подобные, мне бы хотелось напомнить высказывание одного из ранних богословов о христианском понимании жизни: «В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всём — любовь».
— Что делать с освящёнными продуктами, которые по какой-то причине испортились: заплесневел кулич, протухли яйца и т. п. Просто выбросить в мусорку можно?
— По-хорошему скорлупу от освящённых яиц и упаковку от куличей мы не выбрасываем, потому что на них была святая вода. Это всё собирается, потом либо сжигается, либо отвозится на огород — в компостную кучу, в землю. В мусорку не выбрасывается. Принцип такой. Желательно его придерживаться и в том случае, если освящённые продукты испортились. А если у вас нет дачи, так она точно есть у соседа или родственников, отвезите к ним.
Кладбище вместо храма.
— Уже много раз писали, что на Пасху не ездят на кладбище, но народ продолжает это делать. Делаешь замечание — спрашивают: «Что плохого я делаю?» Так почему нельзя посещать кладбища на Пасху и накануне?
— Некоторые воспринимают религию как систему запретов. Это не так. Поэтому слово «нельзя» тут не подходит. Есть некоторые ограничения, которые рекомендовано самим на себя накладывать. Сломал, например, человек ногу. Костыли, гипс — ограничение? Да, но они нужны, чтобы кость правильно срослась. Так и тут: нам даются некоторые рекомендации, как нам себя самим зафиксировать, чтобы сохранить целостными наши внутренние силы — не столько физические, сколько духовные.
Традиция ходить на кладбище в Пасху возникла в советское время, когда храмов просто не было или в них запрещено было ходить, это грозило выговором или увольнением. Раз нельзя в храм, то пойдёмте, значит, на кладбище. А что там? Там кресты! За это никто и ругать не будет. Я же был там, чтобы помянуть предков. И вот люди десятилетиями ходили в Пасху на кладбище. Они привыкли. Традиция недавняя, но имела возможность укорениться.
Запрещать не надо. Нужно объяснять. Представьте, например, что вы приглашены на свадьбу — лучший друг женится. Сняли лучший ресторан, нашли лучшего повара, заказали изысканные блюда. А вы вдруг идёте вместо пира в соседнюю закусочную, в которой шаурма неизвестного качества и на прошлой неделе потравилась половина посетителей. И вы заказываете это вредное, сомнительное, невкусное блюдо вместо пира. Вот тоже самое и здесь.
— Что делать, если именно на Пасху выпала годовщина смерти родственника? Тоже не ездить на кладбище?
— Можно и на кладбище. Только лучше в таком порядке: сначала сходить на службу в храм, помолиться и порадоваться празднику вместе со всеми на богослужении. А потом уже, если осталось время и если возможность, то пожалуйста, езжайте на кладбище, греха в этом, конечно, никакого нет. Кладбище вместо храма — это неправильно. А вместе — пожалуйста (если есть необходимость).