Радио и телевидение отключат в Хабаровском крае в мае

Так, 6 мая с 11:00 до 17:00 из-за профилактики будут недоступны пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 (первый и второй мультиплекс) в посёлке Обор района имени Лазо, а на 7 мая запланировано отключение абонентов Мухена в этом же муниципалитете — там с 11:00 до 17:00 будет недоступно не только цифровое телевещание, но и «Радио России». Что касается 8 мая — ограничения ждут Хабаровск, где с 09:00 до 15:00 прекратят вещание радиоканалы «Комсомольская правда» и «Вера».