Радио и телевидение отключат в Хабаровском крае в мае

Очередные профилактические работы на оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» запланировали специалисты организации. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», телевидение и радио будут временно отключены в ряде населённых пунктов региона 6, 7 и 8 мая. Все работы согласованы с вещателями — сигнал будет прерываться только в те часы, когда в эфире не будет важной информации.
Так, 6 мая с 11:00 до 17:00 из-за профилактики будут недоступны пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 (первый и второй мультиплекс) в посёлке Обор района имени Лазо, а на 7 мая запланировано отключение абонентов Мухена в этом же муниципалитете — там с 11:00 до 17:00 будет недоступно не только цифровое телевещание, но и «Радио России». Что касается 8 мая — ограничения ждут Хабаровск, где с 09:00 до 15:00 прекратят вещание радиоканалы «Комсомольская правда» и «Вера».
Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. В РТРС приносят свои извинения за доставленные неудобства и напоминают, что после завершения профилактических работ любимые передачи вернутся на прежние частоты — перенастраивать свои приёмники не нужно.