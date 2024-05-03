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Службы скорой медицинской помощи Красноярского края подвели итоги праздников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Многие бригады скорой медицинской помощи дежурили на праздничных мероприятиях — например, Норильская станция скорой медицинской помощи берегла здоровье участников праздничного концерта в городском центре культуры.

Источник: РИА "Новости"

В целом по статистике в праздничные дни количество вызовов у «скорой» увеличивается.

Так, 13 раз вызывали скорую помощь Сухобузимской районной больницы 28 апреля и 20 раз 29 апреля.

1 мая в Туруханской районной больнице работала одна выездная бригада скорой медицинской помощи, которая отработала 7 вызовов.

Скорая медицинская помощь Богучанской районной больницы 1 мая побывала 7 раз в Богучанах, 5 раз в поселке Таежный и 3 раза в поселке Чунояр.

Скорой помощью Идринской районной больницы 1 мая отработано 24 вызова, из них 3 пациента госпитализировано, 9 пациентам помощь оказана амбулаторно.

Фельдшерская бригада Тюхтетской районной больницы с 28 апреля по 1 мая выезжала на 38 штатных вызовов на территории округа и села Тюхтет.

Скорая медицинская помощь в Шарыпово отработала первомайские дни в штатном режиме. 27 апреля медики выезжали на 44 вызова, 28 апреля на 55, 29 апреля на 57, 30 апреля на 48, а 1 мая на 52 вызова.

Красноярская станция скорой медицинской помощи за праздничные дни в Красноярске оказала помощь, выехав на 4445 вызовов, отмечает пресс-служба регионального минздрава.

здоровье