На первые майские праздники жители Приангарья подарили аферистам 12 миллионов рублей

Как уточнили в полиции, безвозмездную помощь аферистам оказали 16 жителей Приангарья. Все они «повелись» на старые, проверенные временем схемы обмана:
«Злоумышленники звонили из “службы безопасности” банка, предлагали “заработать” на инвестициях, представлялись якобы специалистами платформы по оказанию государственных услуг, обманывали на торговых онлайн-площадках, а также взламывали профили в социальных сетях и мессенджерах».
Самым крупным спонсором стала женщина 1988 года рождения, которую «развел» потенциальный кавалер с сайта знакомств.
«После недолго общения собеседник рассказал о том, что зарабатывает на жизнь инвестициями и предложил ей также стать “участником” фондового рынка. Затем с ней связался куратор, который отправил ссылку на мобильное приложение, и проинструктировал ее о дальнейших действиях. Мужчина предложил внести депозит на “брокерский счет”, — рассказывают правоохранители.
Развивалась история, как сотни аналогичных: на экране смартфона появлялись внушительные суммы «прибыли от совершения сделок». Чтобы забрать заработанное, надо было оплатить «комиссию», которая составила более 4 миллионов 600 тысяч рублей.
На втором месте первомайского пьедестала — житель Шелеховского района. Он поверил в историю о неизвестных, пытающихся похитить с его счета деньги. И, конечно же, с готовностью перевел на «безопасный счет» два миллиона 600 рублей, взятых взаймы в нескольких банках.