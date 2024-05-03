На первые майские праздники жители Приангарья подарили аферистам 12 миллионов рублей

«После недолго общения собеседник рассказал о том, что зарабатывает на жизнь инвестициями и предложил ей также стать “участником” фондового рынка. Затем с ней связался куратор, который отправил ссылку на мобильное приложение, и проинструктировал ее о дальнейших действиях. Мужчина предложил внести депозит на “брокерский счет”, — рассказывают правоохранители.