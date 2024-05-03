Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На первые майские праздники жители Приангарья подарили аферистам 12 миллионов рублей

За первые четыре праздничных выходных мая иркутяне перечислили на счета мошенников более 12 миллионов рублей, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как уточнили в полиции, безвозмездную помощь аферистам оказали 16 жителей Приангарья. Все они «повелись» на старые, проверенные временем схемы обмана:

«Злоумышленники звонили из “службы безопасности” банка, предлагали “заработать” на инвестициях, представлялись якобы специалистами платформы по оказанию государственных услуг, обманывали на торговых онлайн-площадках, а также взламывали профили в социальных сетях и мессенджерах».

Самым крупным спонсором стала женщина 1988 года рождения, которую «развел» потенциальный кавалер с сайта знакомств.

«После недолго общения собеседник рассказал о том, что зарабатывает на жизнь инвестициями и предложил ей также стать “участником” фондового рынка. Затем с ней связался куратор, который отправил ссылку на мобильное приложение, и проинструктировал ее о дальнейших действиях. Мужчина предложил внести депозит на “брокерский счет”, — рассказывают правоохранители.

Развивалась история, как сотни аналогичных: на экране смартфона появлялись внушительные суммы «прибыли от совершения сделок». Чтобы забрать заработанное, надо было оплатить «комиссию», которая составила более 4 миллионов 600 тысяч рублей.

На втором месте первомайского пьедестала — житель Шелеховского района. Он поверил в историю о неизвестных, пытающихся похитить с его счета деньги. И, конечно же, с готовностью перевел на «безопасный счет» два миллиона 600 рублей, взятых взаймы в нескольких банках.