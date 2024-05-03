Приметы на Федоров день: что нельзя делать 3 мая 2024 года

В эту дату вспоминают преподобного Феодора Трихина.
Что можно делать 3 мая:
- в старину в этот день накрывали богатые столы, при чем должно быть не меньше 12 блюд;н
- а стол ставили лишнюю тарелку с пирожком и стаканом компота — для умершего родственника;
Что нельзя делать 3 мая:
- забывать умерших родственников;
- накрывать стол старой или порванной скатертью;
- ходить на рыбалку;
Народные приметы:
- появились первоцветы с желтыми бутонами — к потеплению;на ели много шишек — к хорошему урожаю хлеба;
- заморозки — к холодному лету.