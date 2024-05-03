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Приметы на Федоров день: что нельзя делать 3 мая 2024 года

В пятницу, 3 мая, отмечается народный праздник Федор Неводник.

Источник: ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВА (ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА)

В эту дату вспоминают преподобного Феодора Трихина.

Что можно делать 3 мая:

  • в старину в этот день накрывали богатые столы, при чем должно быть не меньше 12 блюд;н
  • а стол ставили лишнюю тарелку с пирожком и стаканом компота — для умершего родственника;

Что нельзя делать 3 мая:

  • забывать умерших родственников;
  • накрывать стол старой или порванной скатертью;
  • ходить на рыбалку;

Народные приметы:

  • появились первоцветы с желтыми бутонами — к потеплению;на ели много шишек — к хорошему урожаю хлеба;
  • заморозки — к холодному лету.

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