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«Синий троллейбус» будет курсировать по улицам Иркутска 9 и 10 мая

Иркутск, НИА-Байкал — 9 и 10 мая иркутян приглашают посетить передвижную концертную площадку «Синий троллейбус».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Акция пройдет в рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы и 100-летия советского и российского поэта Булата Окуджавы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В программе прозвучат песни военных лет, а также композиции на стихи Булата Окуджавы.

Отправление от троллейбусной остановки «Волжская» (в сторону аэропорта):

9 мая в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30;

10 мая в 11:30, 13:00, 14:30.

Организатором акции выступает Иркутский клуб самодеятельной песни «Мост».

Количество мест ограничено. Заказать билеты можно до 21:00 8 мая по телефону: 8 (902) 561−13−60.