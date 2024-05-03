«Синий троллейбус» будет курсировать по улицам Иркутска 9 и 10 мая

Акция пройдет в рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы и 100-летия советского и российского поэта Булата Окуджавы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В программе прозвучат песни военных лет, а также композиции на стихи Булата Окуджавы.
Отправление от троллейбусной остановки «Волжская» (в сторону аэропорта):
9 мая в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30;
10 мая в 11:30, 13:00, 14:30.
Организатором акции выступает Иркутский клуб самодеятельной песни «Мост».
Количество мест ограничено. Заказать билеты можно до 21:00 8 мая по телефону: