Можно ли в Красноярске жарить шашлыки на майские? Ответ МЧС

В МЧС по Красноярскому краю рассказали, что готовить пищу на огне можно, но только в границах населенных пунктов. Проще говоря, в лесу за городом — нельзя.
Жарить шашлыки, как и другую еду, можно только при определенных условиях. Одно из них — использование жаровни или мангала. Но есть и другие требования.
«Только в границах населенного пункта или садового/дачного общества. На расстоянии не менее 5 метров до зданий и сооружений. Зона очистки вокруг мангала должна составлять минимум 2 метра», — сказано в сообщении.
Как ранее сообщал НИА Красноярск, в городе с 3 мая и до 31 мая вводится особый противопожарный режим. Постановление подписал Владислав Логинов. На это время запрещается посещать леса, разводить костры и сжигать траву и мусор.