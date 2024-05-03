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Можно ли в Красноярске жарить шашлыки на майские? Ответ МЧС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В МЧС напомнили красноярцам о действии противопожарного режима и рассказали, где и как можно законно жарить шашлыки на мангале.

Источник: РИА "Новости"

В МЧС по Красноярскому краю рассказали, что готовить пищу на огне можно, но только в границах населенных пунктов. Проще говоря, в лесу за городом — нельзя.

Жарить шашлыки, как и другую еду, можно только при определенных условиях. Одно из них — использование жаровни или мангала. Но есть и другие требования.

«Только в границах населенного пункта или садового/дачного общества. На расстоянии не менее 5 метров до зданий и сооружений. Зона очистки вокруг мангала должна составлять минимум 2 метра», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщал НИА Красноярск, в городе с 3 мая и до 31 мая вводится особый противопожарный режим. Постановление подписал Владислав Логинов. На это время запрещается посещать леса, разводить костры и сжигать траву и мусор.

МЧС