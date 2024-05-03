Максимально до +13 прогреется воздух в Челябинской области 3 мая

Максимальные плюс 13 градусов прогнозируют синоптики в Челябинской области 3 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Днем в пятницу облачно с прояснением, небольшие, местами — умеренные дожди, в северной половине региона с мокрым снегом.
Ветер в северной половине северо-восточный, восточный, в южной — западный, юго-западный, его скорость 3−8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха плюс 8−13, в горах — до плюс 5 градусов.
В Челябинске сегодня небольшой дождь, временами с мокрым снегом, плюс 9−11. В семь утра в центре города плюс 4, влажность 74%, штиль, атмосферное давление 731 мм ртутного столба при норме 739 мм.
Ночью 4 мая от нуля до плюс 5, местами заморозки до минус 3 градусов. Днем в субботу плюс 3−8. Облачно с прояснением, небольшие, местами — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северных районах — сильные. Ветер западной четверти: ночью его скорость 3−8 м/с, днем — 6−11 м/с, локально порывы до 15−18 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 5 мая от нуля до минус 5, днем в воскресенье — плюс 5−10. При переменной облачности ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, ночью кое-где порывы до 13 м/с.