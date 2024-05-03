Максимально до +13 прогреется воздух в Челябинской области 3 мая

Ночью 4 мая от нуля до плюс 5, местами заморозки до минус 3 градусов. Днем в субботу плюс 3−8. Облачно с прояснением, небольшие, местами — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северных районах — сильные. Ветер западной четверти: ночью его скорость 3−8 м/с, днем — 6−11 м/с, локально порывы до 15−18 м/с.