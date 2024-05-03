Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск и область внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщили в пятницу, 3 мая 2024 года, что территория Омска и области попала под влияние мощнейшей, по мнению автора, магнитной бури уровня G3, что классифицируется как сильная буря.

Источник: Bear Solar Observatory

Как отмечают специалисты, буря усилилась минувшей ночью и стала третьей по силе бурей года.

Согласно прогнозу лаборатории, сильная буря продлится примерно до 9 часов утра, после чего ее интенсивность снизится до G2 (средняя буря), а к 12 часам по омскому времени — до уровня G1 (слабая буря). Но к 15 часам утихнет и эта буря, оставив лишь возбужденную магнитосферу.

Кроме того, всплески возбужденной магнитосферы ожидаются в выходные, 4 и 5 мая.

Отметим, интенсивные магнитные бури часто провоцируют полярные сияния. В то же время, согласно открытым данным, в период магнитной бури метеозависимые люди могут столкнуться с различными «неудобствами» — от недомогания до обострения хронических заболеваний.

здоровье