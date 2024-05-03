Омск и область внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря

Как отмечают специалисты, буря усилилась минувшей ночью и стала третьей по силе бурей года.
Согласно прогнозу лаборатории, сильная буря продлится примерно до 9 часов утра, после чего ее интенсивность снизится до G2 (средняя буря), а к 12 часам по омскому времени — до уровня G1 (слабая буря). Но к 15 часам утихнет и эта буря, оставив лишь возбужденную магнитосферу.
Кроме того, всплески возбужденной магнитосферы ожидаются в выходные, 4 и 5 мая.
Отметим, интенсивные магнитные бури часто провоцируют полярные сияния. В то же время, согласно открытым данным, в период магнитной бури метеозависимые люди могут столкнуться с различными «неудобствами» — от недомогания до обострения хронических заболеваний.