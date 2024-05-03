Омск и область внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря

Согласно прогнозу лаборатории, сильная буря продлится примерно до 9 часов утра, после чего ее интенсивность снизится до G2 (средняя буря), а к 12 часам по омскому времени — до уровня G1 (слабая буря). Но к 15 часам утихнет и эта буря, оставив лишь возбужденную магнитосферу.