Синоптики спрогнозировали подъем воды в омском Иртыше на ближайшие недели

В частности, указано, что в период с 28 апреля по 2 мая 2024 года произошло «очищение» Иртыша ото льда на участке от рабочего поселка Тевриз до села Усть-Ишим, то есть по северу и северо-западу.
В свою очередь, о паводковой ситуации на южном участке Иртыша начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко высказалась следующим образом:
«На участке от рабочего поселка Татарка до города Тара продолжается рост воды, которая прибывает после природоохранного сброса Верхне-Казахстанских водохранилищ. По югу Омской области рост уровня воды в Иртыше продлится по 15 — 20 мая», — обозначено в официальной публикации.
Наряду с этим, спрогнозирован дальнейший рост уровня воды не только в Иртыше, но и его притоках, включая Омь, Тару, Туй и Ишим. В данном случае период пока ограничен несколькими днями.
Напомним, наиболее значительные последствия половодья к настоящему моменту зафиксированы в Русско-Полянском и Тарском районах Омской области.