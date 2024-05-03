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В Роспотребнадзоре назвали главные правила гигиены

Специалисты красноярского ведомства рассказали, какой должна быть личная гигиена.

Источник: Freepik

Специалисты красноярского ведомства рассказали, какой должна быть личная гигиена. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

Гигиена тела.

Важно регулярно мыть кожу, так как она отвечает за здоровье организма. Кожа выполняет не только защитную функцию, но еще и регулирует температуру тела, выполняет иммунную, дыхательную, обменную, секреторную и другие функции. Чтобы организм работал правильно, нужно регулярно смывать пот и другие выделения.

Гигиена волос.

Это не только вопрос эстетики, но и здоровья. Дело в том, что мытье головы нормализует работу сальных желез, улучшает кровообращение и обменные процессы. Однако, не спешите мыть волосы каждый день, делайте это только по мере загрязнения.

Гигиена полости рта.

Нужно ухаживать за полостью рта утром и вечером, чтобы обеспечить хорошее здоровье зубов на долгие годы. В Роспотребнадзоре также рассказали, что регулярная чистка помогает предупредить многие заболевания внутренних органов.

Гигиена белья, одежды и обуви.

Нательное белье нужно менять ежедневно, после каждого мытья. Также недопустимо носить чужую одежду и обувь.

Гигиена постельного белья.

Белье нужно менять еженедельно, чтобы на нем не скапливалась грязь, пыль и бактерии. Также рекомендуется не позволять домашним животным лежать с вами на белье.

здоровье