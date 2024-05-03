Аэропорт Новокузнецка запустил прямые перелёты в Махачкалу

Накануне открылись прямые вылеты из Новокузнецка в Махачкалу. Рейсы выполняет Nordwind Airlines на Airbus A-320 с компоновкой 220 пассажирских мест.
«Мы работаем над развитием маршрутов для отпусков кузбассовцев круглый год. Сочи летает всесезонно, зимой были рейсы в Таиланд. Теперь черед Каспийского моря», — сказал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.
Рейсы запланированы по понедельникам и четвергам в 22.05 и 11.05 соответственно. Время в полёте составит 4,5 часа. Стоимость билетов начитается от 7 800 рублей.
Самолеты авиакомпании Nordwind летают из Новокузнецка круглогодично в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Другими авиакомпаниями можно ежедневно улететь в Москву (с июня к двум утренним добавится вечерний рейс), также есть прямые перелёты в Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск.
Кемеровский и новокузнецкий аэропорты запускают больше направлений и увеличивают число рейсов. «АиФ в Кузбассе» подробнее рассказывал, какие города и страны доступны для жителей региона.