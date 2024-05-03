Аэропорт Новокузнецка запустил прямые перелёты в Махачкалу

Самолеты авиакомпании Nordwind летают из Новокузнецка круглогодично в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Другими авиакомпаниями можно ежедневно улететь в Москву (с июня к двум утренним добавится вечерний рейс), также есть прямые перелёты в Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск.