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В Красноярском крае зафиксировали первый случай клещевого тифа в этом году

С начала сезона клещи покусали более 500 жителей Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Только за последнюю неделю клещи покусали 209 человек, из них 61 ребёнок. В Красноярске приходится 60,7% случаев присасывания клещей — 78, Минусинск — 39, Канск — 10.

«В целом, география встреч разнообразна и уже начали регистрироваться случаи присасывания клещей в северных территориях края — в городе Енисейск и Богучанском районе», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Также специалисты зафиксировали первый случай заражения сибирским клещевым тифом — пострадал ребёнок из Ужурского района.

Напомним, специалисты начали обрабатывать Красноярск от клещей. Работы уже стартовали в Зелёной Роще и в Ленинском районе города.

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