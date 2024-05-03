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Вечером 2 мая в Пермском крае установился снежный покров

Снег выпал в Кочёвском округе.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 61% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Аргументы и факты

Снежный покров установился вечером 2 мая в Пермском крае, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Фотографией выпавшего снега поделились жители посёлка Сёрва Кочёвского округа. Они сфотографировали его около 21:30.

«Снежный покров возвращается», — прокомментировали случившееся метеорологи.

Напомним, заморозки продлятся в Пермском крае до 10 мая включительно. Метеорологи прогнозируют снегопады, возвращение снежного покрова и налипание мокрого снега на провода. Потепление придёт только во второй декаде месяца.