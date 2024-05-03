Купить билеты на поезд Новокузнецк — Новосибирск можно ещё в двух местах

1 мая заработали новые точки продажи билетов на скорый поезд № 857/858 Новокузнецк — Новосибирск-Главный.
Так, билеты можно купить в Новокузнецке в пригородной билетной кассе на остановочном пункте 16 км (Сад Металлургов), и в Прокопьевске — на остановочном пункте 343 км.
Пассажиры также могут выбрать наиболее удобный для себя способ покупки билетов на скорый поезд Новокузнецк — Новосибирск: на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.
Также мы писали, что с 1 мая пригородные поезда в Кузбассе традиционно перешли на летний график движения. Всего будет ездить 84 электропоезда.