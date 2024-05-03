Михаил Дегтярев ввел режим ЧС из-за пожаров в крае

Накануне в Хабаровске прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе, которое провел губернатор Михаил Дегтярев. Главной темой стало предупреждение пожаров, которые ежегодно наблюдаются в Хабаровском крае.
В настоящее время обстановка в некоторых районах остается сложной — как с лесными, так и с ландшафтными возгораниями. По словам главы региона, уже зарегистрировано немало таких происшествий. В основном пожары возникают из-за того, что собственники дач и участков сжигают траву или же нарушают иные правила пожарной безопасности.
«Лесопожарная ситуация в отдельных районах продолжает оставаться сложной. Зарегистрировано немало случаев перехода огня на земли лесного фонда. Собственники и пользователи земель, которые граничат с лесами, принимают недостаточные меры, что приводит к возникновению лесных пожаров», — отметил Михаил Дегтярев.
«С сегодняшнего дня вводим режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — заявил губернатор.
Заблаговременное введение регионального режима ЧС, решение о котором принял Михаил Дегтярев, позволит незамедлительно бороться с пожарами и ликвидацией их последствий, не тратя время на бюрократию. Глава региона прекрасно понимает, в каком ритме будут работать представители пожарных служб в случае реализации худших прогнозов, поэтому фактически избавил их от излишней бумажной волокиты. Кроме того, решение о введении режима ЧС позволит оперативно оказывать помощь людям, чье жилье или имущество пострадает.
Одновременно с этим губернатор поручил ограничить доступ местных жителей в леса, ведь надо ответственно подходить к вопросу сохранения природы. Только такие решения помогут уберечь как леса, так и жизни людей.
В настоящее время в Хабаровский край прибывают бригады пожарных из других субъектов страны для того, чтобы держать ситуацию с возгораниями под контролем.
В завершение Михаил Дегтярев поблагодарил всех огнеборцев.
«Это настоящие герои, которые рискуют своей жизнью», — заявил глава Хабаровского края.