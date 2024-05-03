Михаил Дегтярев ввел режим ЧС из-за пожаров в крае

Заблаговременное введение регионального режима ЧС, решение о котором принял Михаил Дегтярев, позволит незамедлительно бороться с пожарами и ликвидацией их последствий, не тратя время на бюрократию. Глава региона прекрасно понимает, в каком ритме будут работать представители пожарных служб в случае реализации худших прогнозов, поэтому фактически избавил их от излишней бумажной волокиты. Кроме того, решение о введении режима ЧС позволит оперативно оказывать помощь людям, чье жилье или имущество пострадает.