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Михаил Дегтярев ввел режим ЧС из-за пожаров в крае

Обстановка в некоторых районах остается сложной.

Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Накануне в Хабаровске прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе, которое провел губернатор Михаил Дегтярев. Главной темой стало предупреждение пожаров, которые ежегодно наблюдаются в Хабаровском крае.

В настоящее время обстановка в некоторых районах остается сложной — как с лесными, так и с ландшафтными возгораниями. По словам главы региона, уже зарегистрировано немало таких происшествий. В основном пожары возникают из-за того, что собственники дач и участков сжигают траву или же нарушают иные правила пожарной безопасности.

«Лесопожарная ситуация в отдельных районах продолжает оставаться сложной. Зарегистрировано немало случаев перехода огня на земли лесного фонда. Собственники и пользователи земель, которые граничат с лесами, принимают недостаточные меры, что приводит к возникновению лесных пожаров», — отметил Михаил Дегтярев.

Чтобы избежать возгораний, главы четырех районов: Амурского, Солнечного, Хабаровского, Ульчского, ввели режимы ЧС в лесах муниципального характера. Руководитель края, в свою очередь, принял решение ввести региональный режим ЧС.

«С сегодняшнего дня вводим режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — заявил губернатор.

Заблаговременное введение регионального режима ЧС, решение о котором принял Михаил Дегтярев, позволит незамедлительно бороться с пожарами и ликвидацией их последствий, не тратя время на бюрократию. Глава региона прекрасно понимает, в каком ритме будут работать представители пожарных служб в случае реализации худших прогнозов, поэтому фактически избавил их от излишней бумажной волокиты. Кроме того, решение о введении режима ЧС позволит оперативно оказывать помощь людям, чье жилье или имущество пострадает.

Одновременно с этим губернатор поручил ограничить доступ местных жителей в леса, ведь надо ответственно подходить к вопросу сохранения природы. Только такие решения помогут уберечь как леса, так и жизни людей.

В настоящее время в Хабаровский край прибывают бригады пожарных из других субъектов страны для того, чтобы держать ситуацию с возгораниями под контролем.

В завершение Михаил Дегтярев поблагодарил всех огнеборцев.

«Это настоящие герои, которые рискуют своей жизнью», — заявил глава Хабаровского края.