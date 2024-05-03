Священник рассказал, в каком случае можно съездить в Пасху на кладбище

Традиция ходить на кладбище в Пасху возникла в советское время, но на самом деле она неверная. Священник Казанского храма г. Кемерово, протоиерей Евгений Сидорин рассказал «АиФ в Кузбассе», что в СССР в храмы было запрещено ходить, поэтому люди выезжали на кладбища.
«Запрещать сейчас ходить на кладбище не надо. Нужно объяснять. Представьте, что вы приглашены на свадьбу. Сняли лучший ресторан, нашли лучшего повара, заказали изысканные блюда. А вы вдруг идёте вместо пира в соседнюю закусочную, в которой шаурма неизвестного качества и на прошлой неделе потравилась половина посетителей. Вот то же самое и здесь», — говорит священник.
Однако если именно на Пасху выпала годовщина смерти родственника, можно съездить и на кладбище, и сходить на службу в храм — только сначала лучше в храм помолиться и порадоваться празднику вместе со всеми на богослужении, а потом уже на кладбище.