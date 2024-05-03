Мощнейшая магнитная буря обрушилась на Хабаровск

Хабаровск накрыла мощнейшая за последние месяцы магнитная буря. Её уровень преодолел «красную» отметку, следует из данных сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По прогнозу астрофизиков, волнения в магнитосфере продлятся до вечера 3 мая. Сейчас их интенсивность составляет 7 баллов, что соответствует уровню G3 и квалифицируется как сильная буря. После 14:00 этот показатель уменьшится до 6 баллов, а по состоянию на конец дня составит 5 баллов.
В последующие два дня магнитосфера также будет неспокойной. Днём в субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, город будут накрывать магнитные бури силой выше 4 баллов, однако их пик придётся на сегодняшний день.
Наибольший дискомфорт от солнечных вспышек ощутят хабаровчане с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, для которых характерна метеозависимость. В дни магнитных бурь высокой интенсивности врачи рекомендуют таким людям по-максимуму воздерживаться от физнагрузок, не есть тяжёлую пищу и не пить алкоголь.