Мощнейшая магнитная буря обрушилась на Хабаровск

По прогнозу астрофизиков, волнения в магнитосфере продлятся до вечера 3 мая. Сейчас их интенсивность составляет 7 баллов, что соответствует уровню G3 и квалифицируется как сильная буря. После 14:00 этот показатель уменьшится до 6 баллов, а по состоянию на конец дня составит 5 баллов.