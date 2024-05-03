Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки

«В бассейнах селевых рек Ворон и Ай-Серез округа Судак сохранялось пересыхание, а в бассейнах селевых рек округов Алушты и Феодосия наблюдался незначительный сток. <…> Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу мая составил 190,87 млн м в кубе, что на 13,03 млн кубов меньше, чем месяц назад», — уточнили эксперты.
Осадки в речных бассейнах носили исключительно локальный характер, их количество составило от 2 до 14,3 мм. продолжили метеорологи. Месячная норма была зарегистрирована лишь в бассейне реки Малый Салгир, где выпало 39,9 мм.
«В бассейнах рек Салгир, Биюк-Узенбаш, Коккозка, Кучук-Узенбаш, на ЮБК, а также в низовьях рек Кача и Бельбек количество осадков было в пределах 8−19% нормы, а в бассейнах остальных рек — в пределах 24−54% нормы», — отмечается в сообщении.
В горных районах также наблюдался значительный недобор дождей. Так, в районе деятельности метеостанции на Ай-Петри выпало 11,2 мм (20% нормы), а в районе Ангарского перевала — 14,5 мм (27% нормы).
«На протяжении месяца в бассейнах всех рек наблюдалось постепенное понижение уровней воды. Из водохранилищ Партизанское, Загорское и Белогорское осуществлялись сбросы воды, а из Симферопольского с 17 апреля они прекратились. В связи со сбросами воды в средних и нижних частях бассейнов рек Альма, Кача, Салгир и Биюк-Карасу сохранялась повышенная водность», — добавили в гидрометцентре.
При этом расход воды в пределах нормы был в бассейнах рек Малый Салгир, Дерекойка и в низовье реки Кача. На реках Салгир, Су-Индол и Кучук-Карасу он фиксировался в пределах 24−38% нормы, а на остальных реках в пределах 45−58% нормы.
В последние дни апреля в Крыму прошли грозовые кратковременные дожди, однако в ближайшие дни осадков не ожидается.