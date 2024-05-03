Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки

«На протяжении месяца в бассейнах всех рек наблюдалось постепенное понижение уровней воды. Из водохранилищ Партизанское, Загорское и Белогорское осуществлялись сбросы воды, а из Симферопольского с 17 апреля они прекратились. В связи со сбросами воды в средних и нижних частях бассейнов рек Альма, Кача, Салгир и Биюк-Карасу сохранялась повышенная водность», — добавили в гидрометцентре.