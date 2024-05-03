«Мне кажется, ее насилуют»: женские крики напугали жителей Владивостока

По словам очевидицы, неизвестную якобы насиловали сразу несколько человек. Она дождалась приезда полиции и вместе со стражами правопорядка зашла в пит-стоп, который находился недалеко от места происшествия. Работники подтвердили, что тоже слышали странные звуки и фразы, однако проверить, что происходило, не решились.