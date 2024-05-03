«Мне кажется, ее насилуют»: женские крики напугали жителей Владивостока

Жительница Владивостока рассказала в соцсетях, что услышала женские крики в районе Луговой и решила, что кого-то насиловали. Она вызвала полицию, однако ни самой пострадавшей, ни следов преступления не нашли, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидицы, неизвестную якобы насиловали сразу несколько человек. Она дождалась приезда полиции и вместе со стражами правопорядка зашла в пит-стоп, который находился недалеко от места происшествия. Работники подтвердили, что тоже слышали странные звуки и фразы, однако проверить, что происходило, не решились.
Примечательно, что ни потенциальную жертву, ни самих насильников поблизости не оказалось — пишут новые медиа. В пресс-службе УМВД по Приморскому краю корреспонденту «КП» на момент публикации материала ситуацию не прокомментировали.
Было ли насилие на самом деле, или же девушка просто заметила обычную ссору, гадают комментаторы.
Ранее «КП» писала о бывшем заведующем родильным отделением роддома № 3, которого признали виновным в изнасиловании.