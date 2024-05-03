Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт

По его словам, сейчас все больше россиян возвращаются домой на ПМЖ. Кроме того, они стали более взвешенно и рационально относиться к получению ВНЖ и виз других стран. Так, если в 2022 году многие делали ВНЖ на волне эмоций и неопределенности, люди старались максимально быстро обосноваться в одной из зарубежных стран, то начиная со второй половины 2023 года спрос на ВНЖ «гораздо более осторожный».