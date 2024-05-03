Страны Восточной Европы часто не продлевают ВНЖ россиянам, заявил эксперт

«В течение всего 2023 года мы наблюдали, что многие страны, в первую очередь Восточной Европы, перестали продлевать ВНЖ россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства … Это вынудило вернуться в РФ на постоянное место жительства (ПМЖ) множество соотечественников», — сообщил Картамышев.
Он отметил, что прежде всего отказывать в продлении ВНЖ стали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия и Словакия. Также сильно усложнилось продление документа в Турции.
По его словам, сейчас все больше россиян возвращаются домой на ПМЖ. Кроме того, они стали более взвешенно и рационально относиться к получению ВНЖ и виз других стран. Так, если в 2022 году многие делали ВНЖ на волне эмоций и неопределенности, люди старались максимально быстро обосноваться в одной из зарубежных стран, то начиная со второй половины 2023 года спрос на ВНЖ «гораздо более осторожный».
Он добавил, что больше половины клиентов компании «Финион» столкнулись с трудностями в использовании своих карт и счетов в зарубежных банках, с заморозкой активов, блокировкой счетов физических и юридических лиц.
Это также затронуло множество россиян, которые долгое время жили за рубежом еще до 2022 года, и некоторым из них потребовалось продавать свои объекты недвижимости, искать, куда переориентировать эти средства. Многие из них вложились и в российские объекты и в целом увеличили свое время пребывания в России, заключил эксперт.