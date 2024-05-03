В Перми партию чёрных лебедей в балете «Лебединое озеро» исполнят мужчины

Мужчины исполнят партию чёрных лебедей в балете «Лебединое озеро» в Перми 8 и 10 мая, сообщает Пермский театр оперы и балета.
Речь идёт о показах, которые пройдут в Театре-Театре. Решение иначе взглянуть на партию принял руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко. По его словам, идея родилась накануне поездки в Китай. Из-за ограниченного количества артистов, которые могут выехать на гастроли, в партии чёрных лебедей не хватало людей.
«Что делать? Ответ на поверхности: из мужского состава спектакля в третьем акте заняты только Зигфрид, Ротбарт, Бенно и четвёрка друзей принца. Я решил сделать партию чёрных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте. Сочинил новую хореографию, а Татьяна Ногинова нарисовала эскиз нового костюма», — рассказал Алексей Мирошниченко.
Идея оказалась удачной не только в техническом, но и в художественном плане. По словам руководителя балетной труппы, появился новый смысл.
«В классических версиях “Лебединого озера” такого ещё никто не делал. Если задуматься, чем по пластике белые лебеди отличаются от чёрных? По большему счёту, только цветом костюмов. Мужские же тела дали мне возможность сделать другую пластику, появилась мощь, более грозная сила, ощущение серьёзной опасности, драматический конфликт стал более явным, а не символическим, линия Ротбарта усилилась», — поясняет Алексей Мирошниченко.
Он говорит, что удивлён тем, что эта идея не пришла ему раньше.