В Перми партию чёрных лебедей в балете «Лебединое озеро» исполнят мужчины

«В классических версиях “Лебединого озера” такого ещё никто не делал. Если задуматься, чем по пластике белые лебеди отличаются от чёрных? По большему счёту, только цветом костюмов. Мужские же тела дали мне возможность сделать другую пластику, появилась мощь, более грозная сила, ощущение серьёзной опасности, драматический конфликт стал более явным, а не символическим, линия Ротбарта усилилась», — поясняет Алексей Мирошниченко.