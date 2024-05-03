Ввоз иномарок во Владивосток бьет рекорды: какие авто едут в Россию

Отмечается, что сейчас россияне больше всего ввозят бюджетные автомобили из Японии и Южной Кореи с объемом двигателя до двух литров. Также увеличилось число ввозимых праворульных автомобилей с объемом двигателя 1,2−1,6 литра. Среди них есть и европейские марки — BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi.