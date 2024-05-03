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Ввоз иномарок во Владивосток бьет рекорды: какие авто едут в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая, ФедералПресс. Объемы ввоза автомобилей в Россию достигли досанкционного объема. Только в марте Владивостокская таможня оформила 21 тысячу автомобилей, которые были ввезены физическими лицами для личного пользования.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать одну тысячу автомобилей, ввезенных физлицами, оформила Владивостокская таможня в марте 2024 года. Это сопоставимо с показателями досанкционного периода», — сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

Напомним, с 9 августа 2023 года начали действовать санкции, введенные Японией в отношении России. В этот список попали гибридные автомобили и электрокары, а также транспортные средства с объемом двигателя более 1,9 литра.

Отмечается, что сейчас россияне больше всего ввозят бюджетные автомобили из Японии и Южной Кореи с объемом двигателя до двух литров. Также увеличилось число ввозимых праворульных автомобилей с объемом двигателя 1,2−1,6 литра. Среди них есть и европейские марки — BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi.

Напомним, после начала действия японских санкций предприниматели начали ввозить автомобили через третьи страны, что отразилось на итоговой стоимости транспортных средств. Также авторынок России начал предлагать покупателям китайские и европейские бренды.