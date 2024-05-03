В Кузбассе женщины активно вовлекаются в управление компаниями

Среди сибирских регионов республика Алтай занимает первую строчку рейтинга по количеству женщин в сфере управления (+19% за год). Омская область занимает почетное второе место, а тройку лидеров замыкает Алтайский край. В Республике Хакасия индекс вовлеченности женщин в управление компаниями вырос на 3%. В Красноярском крае, Кузбассе, Томской и Новосибирской областей женщин-руководителей стало больше на 1%. А вот в Республике Тыва в этом году представительницы прекрасного пола отказываются от карьерных амбиций и покидают высокие посты — здесь женщин-руководителей стало на 4% меньше.