В Кузбассе женщины активно вовлекаются в управление компаниями

В Кемеровской области женщины чаще мужчин занимают позиции топ-менеджеров. На них приходится существенная доля высших управленческих должностей в компаниях. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные клиентов корпоративного сегмента в сибирских регионах страны.
В этом году должности руководителей в Кузбассе занимают 75% женщин и 25% мужчин. По сравнению с аналогичным прошлым периодом женщин-управленцев в регионе стало на 1% больше. Аналитики оператора отмечают, что в региональных компаниях цифровыми инструментами в работе пользуется 19% женщин на топовых кадровых позициях. Руководители-мужчины более открыты к использованию современных технологий для повышения эффективности и упрощения операционных процессов.
При этом мужчины и женщины на руководящих постах отдают предпочтения разным цифровым решениям. Сильный пол в Кемеровской области предпочитает работу с аналитикой Big Data, сетевыми решениями, направлениями M2M и кибербезопасностью. Бизнес-леди в этом году стали чаще использовать облачные технологии.
Среди сибирских регионов республика Алтай занимает первую строчку рейтинга по количеству женщин в сфере управления (+19% за год). Омская область занимает почетное второе место, а тройку лидеров замыкает Алтайский край. В Республике Хакасия индекс вовлеченности женщин в управление компаниями вырос на 3%. В Красноярском крае, Кузбассе, Томской и Новосибирской областей женщин-руководителей стало больше на 1%. А вот в Республике Тыва в этом году представительницы прекрасного пола отказываются от карьерных амбиций и покидают высокие посты — здесь женщин-руководителей стало на 4% меньше.
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